NB III foci – Lipóton főszereplő a futball

A Lipót Pékség SE nagyszerűen szerepelt az NB III Nyugati csoportájban. A harmadik helyről várja a bajnokság folytatását. Tóth Péter polgármester és mint főszponzor úgy véli, kellenek a példaképek, hogy minél többen akarjanak futballozni a szigetközi kis községben. A lehetőség adott a sportolásra.

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta a sportolók és a szurkolók életét. Idehaza sem lehetnek nézők többek között a futballmeccseken sem. Hiába tehát egy-egy jó eredmény, ha a kilencven perc utáni taps elmarad. Persze a játékosok és nézők mellett a sportot segítők helyzete sem lett jobb.„Számunkra is szokatlan és nagyon furcsa, hogy nincsenek nézők. Nem erről kéne szólnia a futballnak – kezdi helyi NB III-as csapatot és a sportot kiemelten támogató Tóth Péter, Lipót polgármestere, a Lipót Pékség tulajdonosa. – Bevallom, én nem is ezért támogatom a sportot, nem az a cél, hogy iksz játékos focizzon, hanem hogy a szurkolókat kiszolgáljuk. Természetesen tudomásul vesszük, elfogadjuk, hogy ez most a helyzet. Vannak most fontosabb dolgok is, mint hogy panaszkodjunk az elmaradó nézők miatt. Egy feladatunk van, várjuk a járvány végét.”

Tóth Péter abban bízik, jövő tavaszra minden a régi lehet.

„Sok mindent megváltoztatott ez a helyzet, a sport támogatását is. Nyilván át kellett csoportosítanunk forrásokat. Fejlődő vállalkozás vagyunk, az új piacoknak köszönhetőn minden évben tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a forgalmunk, de el kell mondanom, a mostani helyzetben csak az új piaccal tudjuk hozni a tavalyi évet. Bár nem lehetünk elégedetlenek, várjuk már a vakcina megérkezését, s hogy március vagy április elejére lecseng vírus és szép lassan minden visszakerül a régi kerékvágásba.”

Lipóton is újra az egyik főszereplő a futball és jól teljesítő együttes lehet.

„Korábban úgy fogalmaztam, nem célunk a másodosztály. A jelenlegi harmadik hely, ahol állunk, az kívülről és marketingszempontból is nagyon szép. Az országban nem sok ekkora, hétszázötven lelkes település mondhatja el magáról, hogy ilyen csapata van, s ilyen lehetőség adott a sportolásra.”

Pedig volt benne kockázat, hogy a csapatból elengedték egyik legjobb játékosukat, a múlt hétvégén első élvonalbeli gólját lövő Zimonyi Dávidot.

„Abban, hogy újoncként harmadikok lettünk az elmúlt idényben, meghatározó szerepe volt Dávidnak. Ő rendkívül alázatos labdarúgó, s mivel célja volt, hogy az NB I-ben is kipróbálja magát, nem szerettük volna ebben megakadályozni. Szerintem ott is a helye, s bár nagyon kevés lehetőséget kap, meggyőződésem, hogy vagy élvonalbeli focista lesz, vagy lipóti.”

Tóth Péter három évtizede támogatja a település sportját, s hogy mindez megéri-e számára, szerinte a válasz egyértelmű.

„A családomat, a települést és a vállalkozásomat is nagyon szeretem, s Lipótot nem csak azért, mert én vagyok a polgármester. A sport az élet elengedhetetlen része, muszáj, hogy a gyerekek és a felnőttek is mozogjanak, mert ez hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Fiatalon a sport révén lehet megtanulni, mit jelent a kitartás, mit jelent az, hogy a sikerért meg kell dolgozni, s tudni kell a sikert és a kudarcot is kezelni. A célom az is, hogy nagyon sok gyerek futballozzon, s ehhez bizony kellenek a példaképek.”