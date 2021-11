NB III foci – Komáromban is folytatódott az ETO akadémistáinak menetelése

Komárom VSE – ETO Akadémia 1-4 (1-2)

Komárom, Molaji Sporttelep. V.: Leél-Őssy (Kulcsár, Bencze).

Komárom VSE: Rigó – Tóth D., Kalla, Schiller (Horváth R. 56’), Végh, Simigla, Tóth P., Vincze (Hajba 73’), Böndi (Szántó 46’), Gerencsér (Szileszki 73’), Csendes. Vezetőedző: Bozsik Péter.

ETO Akadémia: Pálfi – Szamosi (Szabados 82’), Pereira, Vidnyánszky, Tamás, Szabó T., Tuboly (Katona 67’), Múcska, Erdei (Márton 82’), Farkas B., Sipőcz (Hanzli 71’). Vezetőedző: Király József.

Gsz.: Végh T. (46’) ill. Farkas B. (68’, 82’), Erdei (12’). Szabó T. (23’).

A klub beszámolója

Két, nyílt futballt felvállaló csapat találkozott szombaton délután. Akadémistáinak sikerült megszerezni a vezetést Erdei révén a 12. percben egy szép ellentámadás után. Ezután is volt két-három szép kontratámadást, amit végig is játszottak fiataljaink, ám ezeket nem sikerült értékesíteni, ráadásul ez idő alatt egy büntető is kimaradt. Szerencsére ez nem törte meg a csapatot, és újabb gólt tudtunk szerezni, Szabó T. volt eredményes a 23. percben. A félidő legvégén szépíteni tudott a hazai gárda, ami azt eredményezte, hogy a második játékrészre úgy jöttek ki, hogy nekirontottak az ETO-nak, mindent megetettek az egyenlítés érdekében, de a játékosok a helyükön voltak, és nem sikerült áttörni a védelmünket, ezután még szintén két kontra után sikerült növelni az előnyt, mindkétszer Farkas B. volt eredményes, és ezzel le is zárták a mérkőzést játékosaink, akik megérdemelten gyűjtötték be újabb három pontjukat.