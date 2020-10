NB III foci – Két győzelem, két döntetlen a hétvégi mérleg – Összefoglalók

Lengyel Ferenc: – Taktikus, brusztolós, harcos mérkőzésen a kiállításig jobban játszottunk, mint a Mosonmagyaróvár, de emberhátrányban már az egy pontnak is örülnünk kell.

Varga László: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, a Pápának több helyzete is volt. Az első félidő második felében aztán rendeztük a sorokat és több nagy helyzetet is kihagytunk, valamint egy büntetőt sem kaptunk meg. Ennek ellenére nem érdemeltünk győzelmet, igazságos döntetlen született.

A legutóbbi három bajnokiját megnyerő Credobus Mosonmagyaróvár a négy meccs óta nyeretlen Pápához látogatott. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, hiszen az első húsz percben több helyzetet is kidolgoztak. A folytatásban a Mosonmagyaróvár magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, de a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A 69. percben Skriba felrúgta Jasarevicset és ezért megkapta a második sárgalapját, így kiállította a játékvezető. Emberelőnyben a Mosonmagyaróvár megpróbálta megnyerni a mérkőzést, de a hazai csapat jól állta a rohamokat. Igazságos a pontosztozkodás.

A szeles idő ellenére is jó iramú, színvonalas küzdelmet láthatott a hazai közönség, csapatuk győzelme a rengeteg kihagyott helyzet, illetve a kimaradt büntető miatt maradt el.

A kezdettől támadólag lépett fel a hazai együttes, a vendégek igyekeztek lassítani a játékok megbecsülve a megszerzett labdákat. A kavargó szélben később kiegyenlítetté vált a játék, és mindkét gárda átlövésekkel próbálkozott. A 25. percben ritkán látható eset szemtanúi lehettünk: Urgyán partjelző megsérült. A félidő közepétől a Csanak ismét magára talált, és több gólhelyzetet alakított ki, illetve Vayer és Koncsag lövéseit Dala többször is bravúrral hárította. A sok kimaradt helyzet a 34. percben megbosszulta magát, egy lövést FIcsór röviden ütött ki, és az érkező Hajdinger könnyedén passzolt a hálóba. (0-1). A szünetig hátralévő időben is a Csanak dominált, de egyenlítenie nem sikerült.

Összefoglaló a Sopron-Érd mérkőzésről

SC Sopron-Érd 2-1 (1-1)

Sopron, 1300 néző. V.: Horváth P.

SC Sopron: Mayer – Pető, Jakab G., Keresztes, Gáncs, Purt (Krizsonits), Holzmann, Tóth A., Harangozó (Gere), Kocsis Á. (Jakab D.), Kustor (Kalmár). Edző: Weitner Ádám.

Érd: Kertész – Honti, Csiszár, Földesi, Varga, Kalmár (Molnár), Kócsa, Farkas, Koós, Popov, Kollega. Edző: Limperger Zsolt.

Gsz.: Kocsis Á., ill. Jakab G.(öngól)

Kiállítva: Popov.

2. p: Jobbról belőtt labdába Jakab rosszul fejelt bele és a labda a hálóban kötött ki. 0-1.

15. p: Pető harcolt a labdáért, jól adott középre, Kocsis Á. 11 méterről a kapu közepébe lőtt. 1-1.

56. p: Jobbról beadott labdába a vendég védő belefejelt és a labda a bal alsó sarokba kötött ki, öngól. 2-1.

Sopron látványos, érett focit játszva minden csapatrészben ellenfele fölé nőtt.

Weitner Ádám: – Játék minden elemében felülmúltuk a bajnokság élcsapatát. Nem csak szervezetten játszottunk és védekeztünk, hanem jól is fociztunk. Gratulálok a csapatnak és a hálás közönségnek.

Limperger Zsolt: – Hasonló mérkőzést játszottunk múlt héten is, kevés párharcot nyertünk meg. A hazaiaknak szélről jött támadásai mind veszélyesek voltak, ebből lett a két gól is. Ez volt a fő hibája vereségünknek. Gratulálok a Sopronnak.