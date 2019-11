NB III foci – A szezon végéig Varga László irányít Mosonmagyaróváron

A javuló formának köszönhetően megoldódott az edzőkérdés is a klub háza táján, a napokban úgyis kiderült, hogy a szezon végéig biztosan Varga László irányítja a Credobus Mosonmagyaróvár NB III-as együttesét.

Október végén vette át a vezetőedzői teendőket Varga László a Credobus Mosonmagyaróvárnál. Az azóta eltelt egy hónapban a csapat öt mérkőzést játszott (négyet a bajnokságban, egyet a Magyar Kupában), amelyekből csak az Érd ellenit veszítette el. A javuló formának köszönhetően megoldódott az edzőkérdés is a klub háza táján, a napokban úgyis kiderült, hogy a szezon végéig biztosan Varga László irányítja a Credobus Mosonmagyaróvár NB III-as együttesét.

„Szeretnék élni a kapott bizalommal és meghálálni azt – mondja Varga László. Az elmúlt találkozókon mutatott teljesítmény bizakodásra adhat okot, és úgy érzem, hogy sikerült megtalálni a közös hangot a játékosokkal. Szeretném kihozni a csapatból a maximumot. Idén a bajnokságban még egy Ménfőcsanak és egy Lipót elleni megyei rangadó vár ránk, a Magyar Kupában pedig az NB I-es Paksot fogadjuk a téli szünet előtt. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy eredményesen zárjuk a 2019-es esztendőt és, hogy javítsunk az eddigi szereplésünkön.”

A Credobus Mosonmagyaróvár négy meccs óta veretlen, legutóbbi két bajnokiján döntetlenre végzett a Pápa és a MOL Fehérvár II ellen.

„Úgy érzem sikerült fejlődnünk az elmúlt egy hónapban – ezt már Drescher Ottó mondja, a klub elnöke. Varga László két éve tartozik az MTE kötelékébe. Elhivatottságát már többször is bizonyította Mosonmagyaróvár és a csapat irányába. Élvezi a játékosok és a szakmai stáb bizalmát is, ráadásul tisztában van a klub filozófiájával és a keret minőségével is. A következő fél évben rá vár a feladat, hogy sikeresen kormányozza azt MTE hajóját.”

Varga László munkáját a továbbiakban is Borbély Attila másodedző és Ulbert Tibor kapusedző segíti. Friss hír még a csapat háza tájáról, hogy a hétvégi Ménfőcsanak elleni bajnoki egy órával korábbra került, így a megyei rangadót vasárnap, 14 óra 30 perckor rendezik.