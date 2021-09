NB III foci – 1-0-ra győzött az ETO Akadémia az Érd csapata ellen

Az NB III. Nyugati csoportjának 8. fordulójában, hazai pályán fogadta az ETO Akadémia az Érd csapatát, ahol az első félidőben szerzett góllal az ETO fiataljai itthon tartották a három pontot.

ETO Akadémia – Érdi VSE 1-0 (1-0)

Győr, ETO Park 100 néző. V.: Sipos (Imrő, Molnár I.)

ETO Akadémia: Pálfi – Szamosi (Ignácz 82’), Vidnyánszky, Pereira (Vadász 46’), Tamás K., Szabó T., Tuboly (Katona 75’), Múcska, Sipőcz (Márton 87’), Farkas B., Kanalos (Erdei 75’). Vezetőedző: Király József.

Érdi VSE: Kertész F. – Gubacsi, Csiszár, Bozsoki, Fürjes, Révész (Molnár D. 46’), Pallagi, Varga T., Kertész B., Koós, Gera. Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Gsz.: Kanalos (22’).

„Fiataljaink kezdték nagyobb lendülettel a találkozót, mindjárt az első percben Sipőcz adott be veszélyesen, ami után az utolsó vendég védő tudott felszabadítani Farkas B. elöl. Nem sokkal később Kanalos játszott össze Szabóval, majd utóbbi lőtt, Kertész kapus bravúrral védte a bal alsóba tartó lövést. Az első komolyabb lehetőség a 13. percben adódott a vendégek előtt, amikor Fürjes kapott egy szép indítást a jobb oldalon, majd élesen lőtt középre, ám a labda érintés nélkül haladt el a kapunk előtt. A félidő közepén sikerült megszereznünk a vezetést! Tamás Kornél élesen belőtt szögletét Kanalos lőtte közelről a hálóba 1-0. A 32. percben közel járt az egyenlítéshez az Érd, egy kifejelt labdát Kertész B. lőtt kapura kapásból, egy védőről perdült szögletre a labda, így maradt az egygólos előny. A második játékrészt is fiataljaink kezdték jobban, egy kiugratás után Kanalos tolta el a kimozduló kapus mellett a labdát, ám sokat várt a lövéssel, és a visszazáró Bozsoki a gólvonalon menteni tudott. Nem sokkal később Koós próbálkozott egy lövéssel, ám Pálfi magabiztosan gyűjtötte be a labdát. Egy perccel később a kapufa mentette meg a vendégeket az újabb ETO-góltól. Múcska lőtt két védő között, ami a bal kapufa alján csattant. A 67. percben Tamás forgatta át Sipőcznek a labdát, támadónk egy átvétel után lőtt, nem sokkal tévesztett célt. A 75. percben Pálfi a legnagyobb védését mutatta be a mérkőzésen, amikor Koós lövését bravúrral hárította. A találkozó hajrájában Erdei kétszer is eldönthette volna a három pont sorsát, előbb egy megcsúsztatott szöglet után fejelt a hosszún a kapu mellé, majd Sipőcz beadását bólintotta a kapus kezébe. Az utolsó percekben a sok kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, amikor egy előre ívelt labdát a tizenhatosunkon belül Kertész B. lőtt el keresztbe a kapunk előtt”

– összegezték a mérkőzést.

Király József: – Egy nagyon jó ellenféllel találkoztunk, ahol sikerült megszereznünk a vezetést, majd a későbbiekben megvolt a lehetőség, hogy eldöntsük a mérkőzést, hiszen volt három-négy nagy helyzetünk, ám ezek sajnos kimaradtak. Ebből mindenképp tanulnunk kell, az ilyen mérkőzéseket el kell dönteni, hogy a végén ne kelljen izgulnunk, hiszen az Érdnek is volt lehetősége az egyenlítésre, ettől függetlenül úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk.

Limperger Zsolt: – Úgy gondolom, hogy hetven percig az ETO akarata érvényesült, el is dönthették volna a mérkőzést. A végén még próbálkoztunk, de az az igazság, hogy csatár nélkül focizunk, ami nagyon nehéz, de még így is mindent megtettek a fiúk az egyenlítésért, ami sajnos nem jött össze.