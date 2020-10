NB II – Gyirmót FC Győr– Kaposvári Rákóczi – online 17 órától

Két hét szünet után folytatódik a másodosztályú bajnokság, a Gyirmót vasárnap hazai környezetben a Kaposvárt fogadja.

Előzetes

Gyirmót FC Győr–Kaposvári Rákóczi 0-0

Gyirmót, Alcufer Stadion, 17 óra. V.: Oláh G.

Az egyre jobb formában futballozó gyirmótiak a szünet előtt meglepetésre kétgólos vereséget szenvedtek Ajkán, most otthon köszörülhetik ki a csorbát.

„Valóban a javítás szándékával lépünk pályára a Kaposvár ellen, de azt is tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a vendégcsapat korábbi élvonalbeli, rutinos együttes, s most már olyan periódusba ért, amikor nyerni is tud. Mindenképp kevesebbet kell hibáznunk, mint Ajkán, s bár az ottani játékkal nem voltunk elégedetlenek, az eredményesség számunkra a legfontosabb, az pedig elmaradt a várttól” – mondta Csertői Aurél vezetőedző, aki nem örül, hogy a szegedi elmaradt találkozó pótlása és a szolnoki Magyar Kupa-mérkőzés miatt két hétig vasárnap-szerda ritmusban kell pályára lépniük.

„Bár lenne szabad nap, amikor lehetne játszani, tudomásul kell vennünk, hogy így kell futballoznunk. Mivel nem vagyunk annyian, rotációról szó sem lehet, így mindegyik meccsen mindenkivel számolnunk kell. De erre készülünk, s igyekszünk megoldani jól a feladatainkat” – tette hozzá a vezetőedző.