NB II foci – Zárt kapuk: Gyirmót-Soroksár online közvetítés péntek 20 óra

A Gyirmót–Soroksár mérkőzés nyitja ma este a Merkantil Bank NB II 28. fordulóját, ahol a csapatok a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, ám tévés mérkőzésen lépnek pályára.

Gyirmót FC Győr–Soroksár

Alcufer Stadion, ma, 20 óra. V.: Káprály.

„Tudom, hogy nem statisztikára játsszák a meccseket, de az eddigi találkozóinkon mi domináltunk. Sok az egyéni hiba és a csapat most nincs olyan állapotban, hogy ezeket kompenzálni tudja. Jobban kell koncentrálni és magunk mögött hagyni ezt a nehéz időszakot. Helyenként nagyon jól játszunk, de sokkal eredményesebben kellene ezt tennünk. Ilyenkor az edző feladata, hogy mentálisan kicsit felrázza a csapatot, és lehet azt mondani, hogy profi játékosok alkotják a csapatot, de nekik is van lelkük. Most a győzelem a legfontosabb. Ebben az állapotban nem lehet azt kijelenteni, hogy extra játékot fogunk nyújtani. Küzdelmes mérkőzés lesz, amit ha nem is szép focival, de mindenképp be kell húzni” – mondta Csertői Aurél, a kék-sárgák vezetőedzője.