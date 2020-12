NB II foci – Tavaszra sem változnak a célok Gyirmóton

A tavalyi bajnoksághoz hasonlóan a 2020/21-es idény felénél is harmincöt ponttal áll a tabellán a Gyirmót FC Győr az NB II-ben. A Marcal-partiakban kettős érzések lehetnek a szezont követően, hiszen ősszel több nagy skalpot begyűjtöttek – elvérzett a kék-sárgák otthonában a Haladás, a DVSC és a Vasas –, de nem várt vereségek is becsúsztak. Az együttes eddigi teljesítményét Csertői Aurél vezetőedző értékelte lapunknak.

– Milyen célokkal futott neki a csapat az évadnak? Mit szeretett volna látni a pályán a játékosoktól és ez az elképzelés mennyire valósult meg?

– Az volt az elvárás, hogy az élmezőnyben legyünk, s az év végéig a harmadik helyet érjük el. Ez továbbra is fennáll, hiszen nincs akkora lemaradásunk, hogy ezt ne lehetne teljesíteni. Azt gondolom, sok olyan csapat van idén a bajnokságban, amelynél a vírus miatt nehéz reálisan értékelni az elmúlt fél évet és az egyéni teljesítményeket, főleg, hogy a meghatározó játékosok jóval kevesebbet tudtak játszani. Gyimóton szerettünk volna egy bizonyos stílust kialakítani, amit a fiúk meg is próbáltak a pályán véghez vinni. Most van egy arculatunk, s ami fontos, hogy ezt a játékosok is elfogadják, holott ez az eredményekben nem mindig mutatkozott meg. Minden edző a győzni akarást szeretné látni mentalitásban. Azt gondolom, bizonyos szinten ezek az elképzelések megvalósultak, de a célok eléréséhez még sokat kell dolgoznunk.

– Jól kezdett a csapat Csákváron, majd jött egy vereség Szentlőrincen, ezt követően azonban a Haladást, a Budaörsöt, a DVSC-t és a Vasast is legyőzte a Gyirmót. Mi változott az őszi szezon végére, ahol nagy pofonba szaladt az együttes az ETO otthonában, majd kikapott Csákváron és hazai pályán a Szentlőrinctől?

– Úgy gondolom, az ETO-tól idegenben belefér egy vereség, ráadásul azon a meccsen jó első félidőt produkáltunk. A bajnokság végére elfogytunk, hat kezdőjátékosunk hiányzott, emiatt is csúsztak be a vereségek. Nem szeretnénk erre fogni, mert így is vezettünk a Csákvár és a Szentlőrinc ellen, de nem volt meg bennünk az a plusz, amivel megnyerhettük volna ezeket a találkozókat.

– A gyirmóti együttes tizenegy győzelemmel, két döntetlennel és nyolc vereséggel jelenleg ötödik a tabellán. Ezzel mennyire vannak megelégedve és min kell változtatni a folytatásban?

– Tavaly ez a pontszám harmadik helyhez volt elég, de minden bajnokság más. Sok olyan mérkőzésünk volt, amit a játék képe alapján jobb eredménnyel kellett volna lehozni, ezért maradéktalanul nem lehetünk elégedettek. Mindenben fejlődnünk kell. A gólok számában és ezzel együtt a helyzetkihasználásban is előbbre kell lépnünk, s ősszel ennél több meccset kellett volna nullára hozni.

– Nyáron nyolc játékos csatlakozott az első kerethez: Hajdú Ádám, Herjeczki Kristóf, Juhász Zsombor, Major Martin, Simon András, Szatmári István, Szegi Vince és a saját nevelésű Somogyi-Bakos Bence. Hogy teljesítettek az újak?

– Úgy gondolom, az új igazolásaink megoldották a posztjukon a feladatukat, amiért igazoltuk őket. A fiatalok több lehetőséget is kaptak, emellett azonban hellyel-közzel az ifiben is játszottak, ezért is mondtam, hogy nehéz reálisan értékelni az egyéni teljesítményeket.

– Idén nem lehet elhanyagolni a koronavírus-járvány szerepét sem, ami nagyban befolyásolta a csapatok életét. Önöknél mennyire nehezítette meg a napi munkát a fertőzés?

– Volt olyan játékosom, aki harminc napnál tovább produkált pozitív teszteredményt, de a többiek is egy hónapos karantén után térhettek vissza. Ezt a kiesést nem lehet egy hét alatt eltüntetni. Valakit kevésbé, valakit jobban, de a betegség eléggé megviselte a játékosokat. Szinte minden csapatot érintettek ezek a problémák. Normális és elfogadható ilyenkor egy-egy vereség, és ezért nehéz komplexen értékelni. Mi pont a végére fogytunk el, a felsoroltak tükrében azonban összességében nem lehetünk elégedetlenek a megszerzett pontokkal.

– Január 31-én elkezdődik a tavaszi szezon. Mi vár a folytatásban a csapatra, hogy néz ki a felkészülés programja?

– Elég rövid a keretünk, így két-három játékost mindenképpen kellene hoznunk erősítésképp, hogy előbbre tudjunk lépni. Most mindenki a pihenőjét tölti és január 4-én kezdjük a felkészülést komplex orvosi és terheléses vizsgálatokkal. Gyirmóton minden adott a minőségi munkához, jó körülmények között készülhetünk hazai környezetben, de nincs sok időnk, mert január végén már folytatódik a bajnokság. Addig három-négy edzőmeccset tervezünk, azonban most más lesz, mint a megszokott felkészülés, hiszen kevesebb mint egy hónapunk lesz a hangolódásra, de ennek is megvan a ritmusa.