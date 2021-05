NB II foci – Sportigazgató lett Hannich Péter, az ETO-legenda

Szerdán délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak az ETO VIP termében, ahol Soós Imre, az ETO ügyvezetője bejelentette, hogy 2021. június 1-től Hannich Péter látja el a klubnál a sportigazgatói teendőket.

Szerdán délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak az ETO VIP termében, ahol Soós Imre, az ETO ügyvezetője bejelentette, hogy 2021. június 1-től Hannich Péter látja el a klubnál a sportigazgatói teendőket – írja az eto.hu.

– Régóta betöltetlen a sportigazgatói pozíció a klubnál – kezdte Soós Imre. – Most úgy egyeztettünk tulajdonos úrral, hogy 2021. nyarától ezt a pozíciót betöltjük, és így futunk már neki az új szezonnak. Erre a pozícióra Hannich Pétert, magyar bajnok, volt válogatott labdarúgót, ETO-legendát kértük fel, ő pedig elfogadta a felkérést. Úgy képzeljük el a jövőben az első csapat működtetését, hogy a szakmai feladatok, és a játékosállomány kialakítása a sportigazgató feladata, aki kap egy pénzügyi keretet, amiből szabadon gazdálkodhat. Ő fogja kialakítani azt a csapatot, amelyik a következő szezonban az ETO Stadionba ki fog majd futni.

– Röviden annyit tudok csak mondani, hogy hazatértem – kezdte Hannich Péter. – Nagyon fontos számomra, hogy az ETO olyan magasságokba kerüljön, mint ahol a megérdemelt helye lenne a magyar labdarúgásban. Összességeben húsz évet töltöttem az csapatnál, tíz évet játékosként, majd tíz évet pedig vezetőként, most pedig egy hosszú kitérő után visszatértem. Természetesen csak azok a játékosok szerepelnek az ETO-ban, akik arra érdemesek, és azzal a filozófiával tud azonosulni, mint amit én játszottam itt annak idején. Nagyon fontos tényező még az Akadémia is, ahol sok tehetséges játékos van. Belőlük is kell meríteni, és be kell őket építeni az első csapatba. Érezniük kell, hogy milyen múlttal rendelkező csapatban játszanak, és ennek megfelelően tudjanak olyan szintet produkálni, hogy a későbbiekben a klubot az NB I felé vigyék. Nem szeretek veszíteni, még lábteniszben is utálom a vereséget. Ezt a fajta gondolkodást szeretném átadni a játékosoknak és az edzői stábnak. Minden edzésen szeretnék ott lenni, megnézni. A szerződésem június 1-től él, de úgy egyeztünk meg ügyvezető úrral, hogy már most beszállok a munkába. Van még egy kötelezettségem, amit május 31-ig teljesítenem kell, de holnaptól már figyelni fogom a munkát, és keresni fogom, hogy ki az a minőségi, mozdítható játékos, akit a következő szezonra ide tudunk hozni. A cél természetesen minél előbb az NB I, ez nem is lehet kérdés, hiszen olyan városban élünk, ahol a futballcsapat mindig NB I-es volt, Győrnek egy óriási nívó volt a csapat, és ez a klub tulajdonképpen nem létezhet a város támogatása és segítsége nélkül. Mindent meg fogok tenni ennek érdekében, polgármester úrral le fogok ülni mindenképpen egy beszélgetésre, egyeztetni szeretnék vele több témában. Be kell bizonyítanunk, hogy ebben a csapatban van potenciál, és elérhetjük azt, hogy belátható időn belül az NB I-ben szerepelhetünk.

Végezetül az új sportigazgató elmondta, hogy nagyon nyíltan szeretne kommunikálni a szurkolókkal, mert nagyon fontos, hogy a szimpatizánsok a csapat mellett álljanak. Szeretné, hogy lássák, a csapat a jövőben egy fejlődési folyamaton fog keresztülmenni. Ügyvezető úrral egyeztetve arra jutottak, hogy a rövid távú célokat akkor lehet kitűzni, ha már kialakult a 2021/2022-es szezonra a játékoskeret.