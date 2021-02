NB II foci – Öltésekkel úszta meg a könyöklést Simon András, a Gyirmót játékosa

Négy győzelemmel kezdte az idei szezont a Gyirmót, s a sikeres rajtból két találattal Simon András is kivette a részét. A rutinos futballista azonban hétvégén súlyosan megsérült, le kellett cserélni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Parádésan rajtolt a tavaszi szezonban a jelenleg NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr. A kék-sárgák idei első találkozójukon Szombathelyen nyertek 3–1-re, majd hazai pályán a Budaörsöt győzték le 2–0-ra. Ezután a listavezető Debrecent – a bajnokságban immáron másodszor – is sikerült két vállra fektetniük, méghozzá a Loki otthonában.

A hétvégén a Siófokot fogadta a Gyirmót és aratott sima 2–0-ás sikert a Balaton-partiak felett. A megszerzett 12 ponttal feljebb is lépett a csapat a tabellán , ezzel is jelezve, hogy a Csertői Aurél által irányított legénység még nem mondott le a feljutásról.

Ahogy a támadó, Simon András sem, aki szintén jól kapta el a rajtot, hiszen két gólt szerzett a négy találkozón. A Siófok elleni mérkőzésen súlyosan megsérült, le is kellett cserélni. Az összecsapás 69. percében az egykor Győrben is szereplő Tajthy könyökölte le őt. Simon szemöldöke azonnal felszakadt, s ömlött belőle a vér.

„Ez egy ilyen sportág, előfordul az ilyen – kezdte érdeklődésünkre a gyirmóti csatár. – Nem volt kellemes, de nem gondolom, hogy ellenfelem készakarva ütött volna meg. Ezt bizonyítja, hogy a meccs után elnézést is kért” – árulta el Simon, aki egyelőre nem tudja, mikor térhet vissza a pályára.

„A kórházban összevarrták a sebemet, s nagyon bízom benne, nemhogy meccset, de még edzést sem kell kihagynom. Amúgy teljesen jól érzem magam, szerintem nem lesz gond. Pár öltéssel megúsztam ezt a könyöklést” – tette hozzá a játékos, akit a kiváló rajtról is megkérdeztünk.

„Bár akadnak hiányzóink, jól is igazoltunk. Ezzel együtt kiválóan sikerült a felkészülésünk. Nincs nagy titok, a csapatból mindenki teszi a dolgát, s ha kell, mindenki segít a másiknak, s próbál hozzátenni a sikeres játékhoz.”

A futballista szerint az öltözőben még nem téma az élvonalbeli szereplés elérése.

„Nyilván örülünk annak, ha minél előbbre állunk a tabellán, s esélyesnek tartanak bennünket, de tényleg nem foglalkozunk még a feljutással. Tesszük a dolgunkat, s fokozatosan haladunk előre.”

Simon András többször is szerepelt az NB I-ben, s ha úgy alakulna, természetesen örömmel vissza is térne az élvonalba.

„Azt gondolom, minden futballista vágya, hogy a lehető legmagasabb osztályban játsszon. Én is szeretnék még NB I-s futballista lenni, s erre talán meg is van most az esély. Úgy érzem, van még bennem jó pár év, s hogy a legjobbak között is megállnám még a helyem. Először persze ki kellene harcolnunk feljutást, s most ezért kell mindent megtennünk.”