Nagyszerű lehetőségek kapujában az ETO

A jelen és a jövő szempontjából is meghatározó döntések születtek a közelmúltban az ETO FC Győrrel kapcsolatban, illetve a klub életében. A legkiemelkedőbb mindenképpen az, hogy a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia bekerült hazánk tíz kiemelt futballakadémiája közé. Soós Imre, az ETO Futball Kft. ügyvezetője aktuális kérdésekre válaszolt a Kisalföldnek.

– Kezdjük azzal, hogy hónapok óta tartja magát a szóbeszéd, miszerint egy győri kötődésű, országosan is nagy cég lesz az ETO új tulajdonosa. Mit tudni az állítólagos adásvételről?

A szóbeszéddel ellentétben az ETO FC-t napjainkban is a Mányi József által jegyzett cég tulajdonolja és ebben nem is várható változás a közeljövőben. Pletykákkal és szóbeszédekkel nem kívánunk foglalkozni.

– Egy kormányhatározat révén az ETO által fenntartott Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia bekerült hazánk tíz kiemelt futballakadémiája közé. Milyen változást jelent ez a korábbiakhoz képest?

– A döntés egy hosszabb munkafolyamat eredménye. Azzal, hogy bekerültünk a top tízbe, azáltal további nagyszerű lehetőségek nyílnak meg a klub és a többi kilenc kiemelt akadémia előtt. Hatvan új alkalmazottat vehettünk fel: különböző edzőket, masszőröket, fizioterapeutákat, gyógytornászokat, videóelemzőket, orvosokat, pályamunkásokat, karbantartókat, sofőröket. Tárgyi eszközökben is óriási fejlesztések indultak meg, olyan világszínvonalú géppark áll majd rendelkezésre, amely lehetővé teszi a nemzetközi szintű edzéseket. Úgy gondolom, ez inkább közép- vagy hosszú távú befektetést jelent, de természetesen szeretnénk minél hamarabb élvezni a munka gyümölcsét. A fejlesztésekhez átalakításokat kell elvégeztetnünk a klubépületben, hogy minden a helyére kerülhessen. Az ETO alkalmazotti létszáma most csaknem eléri a kétszázat, a nálunk sportoló fiatalokkal pedig nagyjából ötszázan vagyunk. A foglalkoztatottságot tekintve szerintem ezzel Győrben előkelő helyet foglalhatunk el.

– Ez a lehetőség egyben felelősség is. Hogyan kívánnak élni vele?

– Most azt mondom, minden adott lesz ahhoz, hogy az akadémistáink nemzetközi színvonalú felkészítést kapjanak. A napi képzés mellett rendszeresen rangos külföldi tornákon és belföldi edzőtáborozásokon vehetnek részt. Szakemberek figyelnek majd minden lépésükre, így a korábbiaknál nagyobb gondot fordítunk a táplálkozásukra, a mentális felkészülésükre, a pihenésükre is. Az ETO, illetve az akadémiánk továbbra is vonzó a régióban és biztos vagyok benne, hogy a kiemelés, illetve az ezzel járó anyagi támogatás még inkább erősíti a betöltött szerepünket. Fejleszteni szeretnénk a stadion infrastruktúráját, hiszen az elmúlt tíz évben nem történt jelentős felújítás és a stadionunk országos elsőből ez idő alatt sereghajtóvá vált a létesítmények között. Remélem, ebben is történik változás.

– Az U19-ben őszi bajnok az ETO, ha megnyerné a sorozatot, akkor indulhatna az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

– Büszkék vagyunk erre. A csapatunk három ponttal vezet a Honvéd és néggyel a Fradi előtt. Ez valóban jó lehetőség, jó lenne megnyerni, hiszen pár évvel ezelőtt erre senki sem gondolhatott az ETO-val kapcsolatban.

– Milyen eredményekre büszke még az utánpótlás terén?

– Arra, hogy az MLSZ által bevezetett produktivitási rendszerben az elmúlt három évben tízszázalékos növekedést értünk el. Az összesített rangsorban a hatodik helyen állunk, belátható távolságban a Ferencváros mögött. Az NB II-ben legtöbb pontot érő játékos tőlünk van Kovács Krisztián személyében. Két sportszervezet van az országban, amely saját gimnáziumot és kollégiu­mot is működtet, az egyik mi vagyunk. Tervezzük, hogy a következő szezonban valamely bajnokságban újra elindítjuk az ETO II-t, hogy a később érő fiataljaink se kallódjanak el.

– Térjünk át az NB II-es csapatra. Mennyire elégedett a játékoskeret átalakításával?

– Távozott két saját nevelésű játékosunk. Szánthó Regő szerződésében szerepelt egy kivásárlási összeg. Ezt több klub megadta volna, a játékos a Ferencvárost választotta. Hidi Sándor esetében a Vasas tett olyan ajánlatot, amit elfogadtunk. Majd az élet eldönti, hogy a fiatalok mostani távozása részükről helyes volt-e. A két futballista eladása jelentős bevételt hozott a klubnak. Az érkező oldalon főként olyan játékosok vannak, akik kötődnek az ETO-hoz. Bízom benne, hogy tavasszal ők is a csapat erősségei lesznek.

– A táblázaton nyolc ponttal vezet a feljutó helyen álló Budafok az ETO-val szemben. Ledolgozható a hátrány?

– Kőkemény harc várható, hiszen több csapat nagyon belehúzott télen az átigazolási piacon. Szerintem mi is jól erősítettünk, így bizakodva várjuk a tavaszi folytatást. Szerencsés esetben a bajnokság végén befuthatunk a második helyre.