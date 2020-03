NB II foci – Leállt a foci az ETO-nál és Gyirmóton – Sokan bizakodnak a nyári folytatásban

Az MLSZ elnöksége hétfőn felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját, köztük a bajnokságokat is. A testület az edzések megtartását sem javasolta. Megkérdeztünk több Győr-Moson-Sopron megyei klubot, őket hogyan érintette az intézkedés. (1. rész)

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Szerdán Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke úgy nyilatkozott: „Aki vezeti a bajnokságot, az még nem bajnok. A legfőbb célunk az, hogy mindenki befejezhesse az idényt.”

Vagyis automatikus elsőséget biztosan nem ér a jelenlegi listavezető pozíció. A honi kosárszövetség például nemrég befejezettnek nyilvánította az idényt, s a nőknél hiába vezetett magabiztosan a soproni együttes, nem hirdettek bajnokot.

Ahogy arról beszámoltunk, Angliában mindenképp be szeretnék fejezni a szezont. Friss hír a szigetországiakkal kapcsolatban, hogy az Angol Labdarúgó Liga (EFL) 50 millió font (19,1 milliárd forint) összértékű azonnali támogatást nyújt azoknak a kluboknak, amelyek nem a Premier League-ben szerepelnek. Cél, hogy ezzel is segítsenek az egyesületeknek, melyek gazdasági szempontból is megszenvedik a koronavírus-járvány hatásait.

Tegnap a vírus által rendkívül sújtott Olaszország sportminisztere, Vincenzo Spadafora úgy nyilatkozott, ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet, május 3-án folytatódhatna az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A.

A tárcavezető úgy véli, ha a feltételek adottak, meg kell majd vizsgálni, hogy zárt kapus mérkőzések legyenek, vagy a szurkolók is bemehetnek-e a stadionokba. Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke kiemelte, ha sikerülne május 3-án beindítani a pontvadászatot, lehetőség nyílna a június 30-i befejezésre.

Itthon mindkét NB II-es megyebeli együttesünknél, az ETO-nál és Gyirmóton is leállt a futball

„Közös edzés hétfő óta nincs. A felnőttcsapat játékosai egyéni edzéstervek alapján végzik a napi feladataikat. Ez természetesen most a kondicionális állapot és az izomerő fenntartására vonatkozik. Minden játékost egyéni mérőeszközzel engedtünk, amely alapján a szakmai stáb nyomon tudja követni, hogy mindenki elvégezte-e a kiadott feladatokat. Ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy valamennyi futballista szűk körben, otthon maradva végezze a feladatait – mondta érdeklődésünkre a zöld-fehérek ügyvezetője, Soós Imre. – A kollégiumból is mindenkinek ki kellett költöznie. A gimnáziumba járó diákok online kapják a tananyagot és a számonkérés is azon keresztül valósul meg. Az utánpótlás-játékosok egyénileg,

az edzőikkel kapcsolatot tartva szintén otthoni edzésmunkát végeznek, akárcsak a felnőtt játékosok. Ami a létesítményt illeti, vannak olyan területek, amelyeket folyamatosan gondoznunk kell. Mivel a pályákat öntözni, a füvet nyírni szükséges, ezért a pályamunkások,

karbantartók, takarítók továbbra is dolgoznak. Folyamatosan fertőtlenítjük az épület minden részét, így az irodákat, az öltözőket, a kollégiumi szobákat, a közösségi tereket.”

Az ügyvezető azt reméli, a lehető legrövidebb időn belül visszatérhet minden a normális kerékvágásba.

„Ez egy olyan helyzet, amelyre nemcsak a sport-, de az egész világ nem volt felkészülve. Nehéz megmondani, meddig tart, mekkorra az az időszak, amely kiesik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Most a legfontosabb, hogy mindenki maradjon otthon, lassítsuk a vírus terjedését. Tegyünk meg mindent azért, hogy a soron következő mérkőzésen hiánytalan létszámban tudjon részt venni szurkoló, játékos, edző valamennyi korosztályban.”

Gyirmóton már akkor nem engedték el utánpótláscsapataikat a szomszédos Ausztrába játszani, amikor még szóba sem került a bajnokságok felfüggesztése. Azóta a kék-sárgáknál is megállt az élet.

„Az Alcufer Stadiont lezártuk, valamennyi edzést határozatlan ideig felfüggesztettünk. Figyeljük a kormány és az MLSZ utasításait, ajánlásait, kéréseit és szigorúan betartva ezeket, ezeknek megfelelően járunk el – mondja Margitai Zoltán, a Gyirmót cégvezetője. – Minden felnőtt és utánpótlás-játékosunknak kötelező otthon tartózkodnia, edzéstervet kaptak, s kizárólag egyénileg hajthatják végre a feladatokat, a csoportos edzés tilos. A pályák állagmegóvása folyamatos, minimális létszámmal. Mindenképpen szeretnénk, ha befejeződne a bajnokság. Mivel nem lesz EB, a szezon kitolható, és május-júniusban nyugodtan befejezhető. Gondolom, mielőtt folytatódna a bajnokság, kapunk két-három hetet a felkészülésre, de erről egyelőre nincs szó” – tette hozzá a cégvezető.