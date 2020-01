NB II foci – Ismét egy csapatban játszanak a Simon ikrek Győrben

Három évvel ezelőtt Gyirmóton már játszottak együtt a január elején a WKW ETO-hoz szerződő Simon ikrek – András és Ádám –, akik akkor az NB I-ben futballozhattak. Ezúttal az a céljuk, hogy az ETO-val is a legjobbak közé kerüljenek.

„Nagyon jó érzés, hogy újra együtt játszhatunk, és amikor ez lehetséges, szeretünk egy csapatnál lenni, mert ez még pluszmotiváció. Győrben élek, itt van az otthonom, így nem volt kérdés, hogy visszajöjjek az ETO-hoz, mikor megkerestek, hiszen korábban is jól éreztem itt magam” – kezdte András, akihez testvére is csatlakozott. „A paksi szerződésbontással mindkét fél jól járt, úgy gondolom. Nagy extra a sorstól, ha az ikertestvéreddel játszhatsz együtt. Ez óriási ajándék, így nagyon jó napjaim vannak mostanában. Nekem is van lakásom a városban és a tesómmal rengeteg időt töltünk együtt, gyakran vagyok náluk” – vette át a szót Ádám.

Simon András korábban öt mérkőzésen – 4 bajnoki és 1 kupa – lépett pályára a zöld-fehér együttesben, ám egy sajnálatos bokasérülés miatt akkor nem jutott neki több lehetőség.

„Angliából jöttem haza nagy reményekkel, de nyolc hónapra kidőltem. Szeretnék most bizonyítani, ez is motivál, és természetesen jó lenne még az NB I-ben játszani és idén feljutni. Habár nem kicsi a lemaradásunk, nem adjuk fel és szeretnénk ezt ledolgozni” – folytatta.

Ádám sem csak testvére miatt igazolt az ETO-hoz, hanem komoly céljai vannak a zöld-fehérekkel és tovább növelné az élvonalban játszott 200 mérkőzésének számát.

„Tetszett, hogy a tulajdonos komoly célokat vázolt fel, amellett, hogy a klub nagy tradícióval bír. Bementem a létesítménybe, beszéltem az ott dolgozókkal és tényleg azt láttam, hogy profi körülmények vannak. Ez mind nagyon meggyőző volt és remélem, hamarosan a klub is újra első osztályú lesz, mint amilyenek a körülmények – mondta Ádám. – A téli átigazolási szezonban kicsit öregedett az öltöző, de jó képzés van Győrben, és azt látom, hogy jók a fiatalok. Őket nem a fiatalszabály miatt teszik be a csapatba, hanem alanyi jogon, mert lendületesek és hozzátesznek a játékhoz. Jó az elegy, mi pedig próbálunk a rutinunkkal segíteni” – nyilatkozta Ádám, amihez András hozzátette: érzik egymást a pályán, s a kettejük közti összhangból sokat profitálhat a csapat.