NB II foci – Gyirmóton is csökkennek a bérek

A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy már tavasszal nem lesz bajnoki mérkőzés.

A jelenleg NB II-es ETO labdarúgócsapatánál drasztikusan csökkentették a keret, valamint a stáb tagjainak fizetését. Bár Debrecenben korábban tettek egy próbálkozást az anyagi gondok együttes kezelésére, az NB I-es csapatok nem akartak közös állásfoglalást kialakítani, ezért is kapta fel a média az élvonal és a másodosztály csapatai közül a költségcsökkentést elsőként hírül adó ETO bejelentését.

A Rába-partiaknál a vezetőedző Kondás Elemér szerződésének időtartamát jövő nyárról 2020. június 30-ra rövidítették le, és miután egyelőre kérdéses, mikor folytatódik a bajnokság, a szakember összepakolt és már el is utazott Győrből. A futballisták közül csaknem mindenki elfogadta a csökkentést, Horváth Zoltán mellett a keret egy másik támadója, Lovrencsics Balázs is csak azzal a feltétellel egyezett bele a fizetéscsökkentésbe, hogy a szerződése időtartamát lerövidítsék, amely így már csak idén június 30-ig érvényes. A másik Győr-Moson-Sopron megyei NB II-es klubnál, Gyirmóton is csökkennek a fizetések.

„Sajnos a jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy itt már tavasszal nem lesz bajnoki mérkőzés. A bajnoki szünet miatt tárgyaltunk a játékosokkal, akik elmondták, hogy megértik a rendkívüli helyzetet, és saját maguk ajánlották fel, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel részt vesznek a veszteségek közös teherviselésében. A klub- és a szakmai vezetés is hasonló véleményen volt, így ezekkel a szakemberekkel is megtörténtek a megállapodások. Rendkívüli a helyzet, és úgy látom, hogy rendkívüli az összefogás nálunk is azért, hogy egyben maradjon a csapat és túléljük ezt az időszakot – tette közzé a klub hivatalos honlapján Margitai Zoltán cégvezető, aki hozzátette: – Köszönettel tartozunk a tulajdonosoknak, hogy ebben a helyzetben senkit nem küldenek el, mindenkinek megadják a fizetésének egy jelentős részét, és külön köszönet a sportszakembereknek, játékosoknak, akik felelősséggel átvállalják a költségek nagy hányadát. Ahogy azt elmondtam, nem tartjuk valószínűnek, hogy még játszani kell tavasszal, de természetesen betartjuk az MLSZ rendelkezéseit és úgy járunk el, ahogy majd a döntés szól. Nincs könnyű helyzetben a szövetség, hiszen bármilyen döntést fog hozni, az valakinek nem fog tetszeni, de sajnos most tudomásul kell venni, hogy vagy be lehet fejezni a bajnokságot, vagy nem. Ezt most még senki sem tudja. Nem találgatunk, várunk, s otthon vagyunk addig is, hogy ezzel segítsük a védekezést.”