NB II foci – Gólokat ígér Lencse László Gyirmóton

Az NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr nemrég két és fél éves szerződést kötött a többszörös utánpótlás-válogatott Lencse Lászlóval.

A támadó a Győri ETO-nál kezdte pályafutását, majd az MTK-hoz igazolt. Az élvonalban szerepelt a Videoton, a Kecskemét, a Puskás Akadémia és az Újpest színeiben, s összesen 203 mérkőzésen 68 gólt szerzett. Kétszeres magyar bajnok. Légióskodott Izraelben a Hapoel Ironi Kiryat Shmona, Görögországban pedig az Asztérasz Trípolisz csapatában.

Múlt héten az Újpest elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozhatott be új klubjában. A 2–1-es vereséggel zárult találkozó gyirmóti találatát Lencse László szerezte tizenegyesből.

„Minden rendben volt a mérkőzésen, jól éreztem magam a csapatban, igaz, még kell néhány összecsapás, hogy összecsiszolódjunk – kezdte a gólerős támadó. – Még nem ismerem annyira a társakat, hogy tudjam, kitől mit várhatok, s hogyan helyezkedjem. De ez majd úgyis kialakul, kezdetnek nem volt rossz ez a meccs” – szögezte le Lencse, aki tulajdonképpen hazatért Győrbe.

„Voltak más ajánlataim, itthonról és külföldről is egyaránt, de nem akartam már a családtól messze futballozni. Győrszentivánon lakunk, egy hatéves kislányunk és egy hároméves kisfiunk van. Ennyi idősen már fontosnak tartom, hogy több időt tudjak velük tölteni” – tette hozzá a 32 éves futballista, akit korábban az ETO is szeretett volna a soraiban látni, de Lencse nem akart akkor még Győrbe igazolni.

„Nem érzem, hogy emiatt pikáns lenne majd épp az ETO elleni összecsapásunk. Igaz, többször is szóba került, hogy a zöld-fehérekhez szerződöm, de nem jött össze a dolog. Én már nem is foglalkozom ezzel, az ETO is csak egy lesz az ellenfelek közül, akit szeretnénk majd legyőzni, s ha lehet, az én találatommal, netán találataimmal.”

A rutinos támadótól gólokat várnak Gyirmóton.

„Igyekszem is majd megfelelni az elvárásoknak, s bár nem ismerem még annyira a másodosztály erőviszonyait, úgy érzem, nem ledolgozhatatlan a hátrányunk, s nem lehet más célunk, mint kiharcolni az élvonalba jutást. Bárhol fociztam, mindig is maximalista játékos voltam. Szerintem nem lehetetlen küldetés a feljutás Gyirmóton. Nem kerültem teljesen ismeretlen közegbe, Simon Andrással és Vass Ádámmal is futballoztam már egy csapatban és ismerem a vezetőedző, Csertői Aurél eredményeit. Bízom benne, hogy együtt is eredményesek leszünk” – tette hozzá Lencse László.