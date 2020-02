NB II foci online – ETO-Szeged 0-0

Az ETO a középmezőnyben tanyázó Szegedet fogadja vasárnap,

Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II., 25. forduló

WKW ETO FC Győr – Szeged-Csanád Grosics 0-0

ETO Park, Győr

Jv.: Pintér Csaba (Varga G., Kulman T.)

ETO: Gyurákovics – Vári, Gengeliczki, Dvorschák, Fejes – Kun, Bagi, Charizopulos, Gaál – Andric, Lovrencsics. Vez. edző: Kondás Elemér.

Szeged: Takács J. – Kuti, Deák, Tóth, Mohl – Oláh, Hudák, Zvara – Kóródi, Germán, Grumics. Vez. edző: De Oliveira Janeira Joao Pedro.

Tudósítás:

1. perc: Zöldben az ETO, fehérben a vendégek – utóbbi csapat kezdi a meccset.

Előzetes:

ETO Park, 12.30 óra. V.: Pintér.

Az ETO az elmúlt fordulóban 2–2-es döntetlent játszott Kazincbarcikán úgy, hogy a 94. percben egyenlített büntetőből.

„Nehéz megítélni, hogy egy pontot szereztünk-e vagy kettőt veszítettünk – kezdi Kondás Elemér vezetőedző. – Ha azt nézem, hogy kétgólos hátrányból egyenlítettünk, akkor szereztünk egyet, de a végén a győztes találatot is bevihettük volna. Az ellenfél kapusa parádézott, óriási bravúrokat mutatott be. Ilyen pályán, ilyen körülmények között a második félidei játékunkkal elégedett voltam, ekkor tetszett az, amit játékban a csapattól láttam. Úgy gondolom, hétről hétre javul a futballunk, persze ez nem jelenti azt, hogy nincs hova fejlődnünk. A sok új játékosnak össze kell szokni a pályán és velem is, nyilván ez nem megy egyik napról a másikra. A Szeged ellen biztos lesz változás az összeállításban, mert Simon Ádám begyűjtötte az ötödik sárga lapját – négyet Paksról hozott magával – és hiányozni fog. Horváth Zoltán egy nagy ütést kapott a csípőjére, tegnap edzett először, Kiss Máté pedig egy rúgást a térdére, az ő játékuk kérdéses. Mint mindig a Szeged ellen is győzni szeretnénk.”