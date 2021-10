NB II foci – Vereség hazai pályán: ETO FC Győr–PMFC 0-1 – fotók

Hazai pályán kapott ki az ETO vasárnap.

WKW ETO FC Győr–PMFC 0-1

Győr, ETO Park. Vezeti: Derdák Marcell (Kulman Tamás, Ország Péter)

ETO FC GYŐR: Ruisz – Kovács K., Lipták, Fodor, Forgács D. – Bagi, Vitális – Szimcso, Kulcsár K., Sipőcz B. – Bacsa. Vezetőedző: Klausz László

PMFC: Helesfay – Sági M., Rácz L., Dávid Z., Katona L. – Kónya D., Futó, Tihanyi, Hegedűs M. – Geiger, Adamcsek. Vezetőedző: Vas László

Edzői nyilatkozatok

Klausz László: – Természetesen a szolnoki meccs után nagyon el vagyok keseredve, hogy megint 1-0-s vereséggel zártuk ezt a mérkőzést. Tudtuk, hogy a Pécs mit játszik, tudtuk, hogy ívelgetni fognak, egy feladatunk lett volna, hogy a párharcokat nyerjük meg, a lecsorgó labdákat szedjük össze. A végén már egy betömörülő, ötvédős rendszert nem tudtunk feltörni, nem volt meg a kellő agresszivitás, így kikaptunk.

Vas László: – Mind mentálisa, mind pedig az elvárt pontok tekintetében nagyon mélyről jövünk fel, de ezt a fajta mélységet mi ástuk, és mi tettük nehézzé az életünket. Azáltal, hogy tavaly futottunk egy nagyon jó szezont, nagy volt az elvárás a csapattal szemben. Ugyanúgy tettük a dolgunkat eddig is, ahogy most, talán most sikerült egy kicsit rendezni a viszonyokat, rendeződött a játékosokban az, hogy miről szól egy profi bajnoki mérkőzés, amit meg kell nyerni. Mindenféleképp arra kell koncentrálni, hogy egy meccsből az adott napon a legtöbbet kihozzuk, ez most sikerült. Jól kezdtük a mérkőzést, agresszívan, bátran előrefelé védekeztünk, megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, rögtön az elején megszerezhettük volna a vezetést, majd később kicsit szerencsés körülmények között sikerült is. Félidőben cseréltünk, rendszert váltottunk. Nem tudom az okát, hogy miért álltunk ennyire hátra, és húztuk magunkra az ellenfelet, ami minőségi játékosokkal van tele. Rájuk bíztuk a döntést olyan játékhelyzetekben, amiket szerettünk volna támadásban és védekezésben is mi irányítani. Ettől függetlenül több olyan lehetőségünk is adódott, amit, ha pontosabban lejátszunk, akkor korábban lezárhattuk volna a találkozót, de így is ugyanolyan édes volt a győzelmünk, és ugyanúgy három pontot kapunk érte. Büszke vagyok a játékosokra, dolgozunk tovább, mert rengeteg még a feladatunk, és rengeteg dolgot kell még a helyére tennünk, de ezen az úton kell tovább mennünk.

Percről percre

90+4. perc: Vége a meccsnek.

90+3. perc: Helesfay kap sárgát időhúzásért.

90+1. perc: Négy perc a hosszabbítás.

89. perc: Kezezést vélnek látni a tizenhatoson vonala környékén a győri játékosok és a szurkolók is. Derdák játékvezető nem.

77. perc: Vitális kap sárgát.

77. perc: Baloldali ETO-szöglet után a rövid oldalon Toma által megcsúsztatott labdát bravúrral védi Helesfay.

73. perc: Cserélnek a vendégek: Futó helyére Tölgyesi áll be.

66. perc: Kulcsár hagyja el a pályát, Vernes váltja.

64. perc: Tihanyi lövése a blokkról szögletre pattan.

62. perc: Kettős csere a vendégeknél: Bíró jön Adamcsek helyére, Marques-Airosa pedig Hegedűst váltja.

54. perc: Szépen járatja a labdát az ETO, Vitális ível végül középre, Berki pedig ollózó mozdulattal próbálkozik középről, 10 méterről. A labdát eltalálja, de a kaput nem.

51. perc: Megint labdát veszít saját térfelén az ETO, Adamcsek lő végül létszámfölényes helyzet végén 17 méterről, Ruisz véd.

46. perc: Folytatódik a meccs.

46. perc: Sok-sok csere a szünetben: Bagi helyett Toma, Szimcso helyett Berki, valamint Sipőcz helyett Óvári a folytatásban a győrieknél. A vendégek is cseréltek a szünetben Geiger helyére Hursán állt be.

45. perc: Forgács 18 méterről, jobbról próbálkozik lövéssel, ám a labda elmegy a kapu mellett. Szabálytalanság történik a támadók részéről egy pécsi szögletnél, a szabadrúgás után véget is ér az első játékrész.

43. perc: Hegedűs küzd meg Vitálissal a labdáért, a pécsi játékos nyeri a küzdelmet. Hegedűs balról, 11 méterről lő, ezt Ruisz védi, az ismétlést kapásból kapu mellé lövi Adamcsek.

40. perc: Bagi labdát veszít a kezdőkörben, Adamcsek a labdaszerzés után messziről lő, Ruisz véd.

36. perc: A másik oldalon is összehoznak a pécsiek egy sárgát: Geiger kapja.

36. perc: A kapus akadályozásáért sárgát kap Katona.

35. perc: A Geiger felrúgásáért megítélet szabadrúgást Hegedűs M. lövi kapura, Ruisz megfogja a lövést.

25. perc: Futó rúgja fel Szimcsót: ez is sárga lap.

23. perc: Újabb győri sárga, ezúttal Bacsa kapja.

20. perc: Egy kemény ütközés után Forgács D. kap sárgát.

18. perc: Katona góljával vezet a PMFC! 0-1. Balról ismét hatalmas bedobást végez el a vendég együttes, a labda átszáll a hosszú oldalra, ahol Katona zavartalanul fejelhet a kapuba.

14. perc: Hatalmas baloldali bedobás után a hazai kapus, Ruisz kiejti a labdát, Liptáknak azonban sikerül tisztáznia az ötös előteréből.

10. perc: Vitális szöglete után Lipták fejesét blokkolják a pécsi védők. Az ellentámadás végén a labda Tihanyi lábáról a győri kapuba kerül, ám les miatt szabadrúgással jöhet az ETO.

8. perc: Hegedűs M. kap remek labdát, azonban nem tudja jól átvenni, így Kovács K. tisztázni tud. A védelem sikere azonban csak rövid életű, Adamcsek ismételhet néhány másodperccel később, a gyenge lövését Rusz védi.

5. perc: Vitális teszi próbára Helesfayt: majdnem 30 méterről megpróbálja a kissé kinn álló kapus felett a kapuba ívelni a labdát szabadrúgásból a fiatal győri játékos, a pécsi kapus azonban visszaér, és lehúzza a labdát a léc alól.

1. perc: A fehérben játszó ETO kezdi a meccset, piros-feketében a vendégek.

Előzetes – Hétvégén a 13. fordulót rendezik a Merkantil Bank Ligában. Az ETO legutóbb javuló játékkal hozta el a három pontot a Szolnok otthonából, ami nagy lökést adhat a győrieknek a Pécs elleni, NB I-es időket idéző rangadó előtt.