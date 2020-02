NB II foci – Döntetlent játszott a Gyirmót a Csákvár ellen

1-1-es eredménnyel zárult a mérkőzés.

Merkantil Bank Liga NB II, 25. forduló:

—————————————

FC Ajka-MTK Budapest 2-0 (0-0)

Aqvital FC Csákvár-Gyirmót FC Győr 1-1 (0-0)

korábban:

Békéscsaba 1912 Előre-Vác FC 0-0

Budaörs-Szombathelyi Haladás 1-1 (0-0)

Kazincbarcika-Vasas FC 0-2 (0-1)

Soroksár SC-Budafoki MTE 1-2 (1-0)

Szolnoki MÁV FC-BFC Siófok 1-1 (0-1)

Duna Aszfalt TLC-Nyíregyháza Spartacus FC 2-1 (1-0)

WKW ETO FC Győr – Szeged-Csanád Grosics 1-3 (0-1)

Az élcsoport állása: 1. MTK Budapest 53 pont, 2. Budafok 50, 3. Vasas 41

Korábban:

AQVITAL FC Csákvár–Gyirmót FC Győr

Csákvár, V.: Zierkelbach.

A Gyirmót rosszul rajtolt a bajnokságban, egy döntetlen és két hazai pályán elszenvedett vereség a csapat mérlege. Legutóbb a Szolnok vitte el a három pontot az Alcufer Stadionból egy 2–1-es győzelemmel.

„Sokkal jobb teljesítményt várok a srácoktól, mint amit eddig mutattak tavasszal – mondja Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője. – A legutóbbi meccsen az ellenfél kettőt lőtt kapura, azokat is a mi hibánkból, mert odapasszoltuk nekik a labdát és ezekből két gólt kaptunk. Sok időnk nem volt keseregni a vereség miatt, hiszen vasárnap újabb mérkőzés következik. Kielemeztük a látottakat, igyekszünk azokból tanulni már a Csákvár ellen is. Nehéz kilencven percre számítok, a hazaiak egy ponttal lemaradva állnak mögöttünk a táblázaton. Másfajta focit játszanak, mint a Szolnok, lehet, ez jobban is fekszik nekünk.”