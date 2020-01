NB II foci – Bravúr kell a feljutáshoz az ETO-nak

Az NB II-es WKW ETO FC Győr a tavaszi folytatás előtt nyolc ponttal van lemaradva a feljutó helyen álló Budafoktól. Kondás Elemér vezetőedző szerint csak bravúros teljesítménnyel lehetne ledolgozni a hátrányt.

Kondás Elemér tavaly az év végén vette át a WKW ETO FC Győr vezetőedzői posztját. A szakemberrel a Magyar Kupából bár kiesett a csapat, de tisztességesen helytállt a Mezőkövesd ellen, a bajnokságban pedig legyőzték az Ajkát és egy pontot szereztek a Gyirmót otthonában.

A télen nagyon aktív volt az átigazolási piacon a zöld-fehér klub, leszerződtették Priskin Tamást, a két Simont: Ádámot és Andrást, Kiss Mátét, Gaál Bálintot, Tömösvári Bálintot, a hetek óta Győrben készülő és játszó Fejes András sorsa pedig még kérdéses.

„Nagyon várom már a bajnoki rajtot – kezdi Kondás Elemér. – Van egy mondás, miszerint »jó játék a futball, csak meccsek ne lennének«. Én ennek pont az ellenkezőjét vallom. Élvezem a mérkőzések hangulatát, szeretek meccselni. A feladat adott: elég sok új játékos érkezett hozzánk az elmúlt hetekben, s bár közülük ketten-hárman már játszottak együtt vagy egymás mellett, őket azért be kell építeni a csapatba.”

A felkészülési mérkőzések során elég sok gólt kapott a csapat. Ötöt a Gyirmóttól, kettőt a Pápától, egyet a Somorjától és hármat a horvát első osztályú Belupótól.

„A felkészülés része az, hogy különböző játékosokat más más posztokon próbálgatunk és nyilván az edzésmunka is befolyásolja az aktuális játékot és így az eredményt, de mindent összevetve én is úgy gondolom, ennyi gólt kapni semmikor sem szabad. A héten videóztunk, kielemeztük a kaproncai meccset. Megállapítottuk, hogy szép támadásokat vezettünk, remek találatokat értünk el, de azt is, hogy bizony könnyű gólokat engedélyeztünk a házigazdáknak. Ezeket jó lenne elkerülni, mert tavasszal biztos lesznek olyan mérkőzések a bajnokságban, amikor esetleg csak egy gólra leszünk képesek, de azzal három pontot kellene szerezni.”

Az megfigyelhető volt, hogy a korábbi egycsatáros játék helyett az ETO átállt a kétékes futballra.

„Ez teljesen tudatos, én szeretem, ha vannak támadók a kapu előtt – folytatja mosolyogva Kondás Elemér. – Ezért is igazoltunk a meglévő csatáraink mellé újabbakat, valamint azért is, hogy legyen versenyhelyzet a csapatba kerülésért. Cél volt továbbá, hogy olyan rutinos futballisták kerüljenek az itt lévők mellé, akik már voltak részesei feljutásnak, különböző sikereknek, játszottak nyomás alatt, ezáltal tudnak segíteni a többieknek. A fiatalszabály szerint két, korban odaillő játékosnak mindig a pályán kell lenni. Nálunk a keretben Gyurákovics, Kovács, Szabados, Kalmár, Vitális, Kun és Farkas is megfelel a korlátozásnak, van tehát bőven választási lehetőségem.”

Tavasszal nagy harc várható a feljutásért a Merkantil Bank NB II-ben, és a győri szurkolók szeretnék, ha az ETO esetleg elcsípné a második helyet.

„Reálisan nézve a helyzetünket, ez nagyon nehéz feladatnak tűnik. Négy csapat van előttünk, ha a listavezető MTK-t nem számolom, a mögötte álló Budafok is nyolc ponttal többet szerzett az eddig ötven százaléknál alig jobban teljesítő ETO-nál, Ha képesek lennénk hetvenöt százalékos teljesítményre – ami hihetetlen nagy bravúr lenne – a hátralévő tizenhat meccsen, akkor befuthatunk, de a sorsunk nem csak a mi kezünkben van” – foglalta össze a véleményét Kondás Elemér.