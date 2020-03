NB II foci – Az ETO edzője, Kondás Elemér már csomagol

Az ETO-t rendkívül érzékenyen érinti a megváltozó gazdasági helyzet.

A koronavírus-járvány terjedésének következménye, hogy leállt a sportélet a nagyvilágban, így szünetelnek a bajnokságok Magyarországon is. Ez természetesen kihatással van a hazai klubok anyagi helyzetére is, aminek következményeként jelentős bevételkieséssel kell számolniuk. Ezek megszorító intézkedéseket vonnak magukkal. Ez történik a napokban az ETO FC Győrnél is.

– A valós tulajdonossal rendelkező klubokat, mint amilyen az ETO is, rendkívül érzékenyen érinti a megváltozó gazdasági helyzet – mondja Soós Imre, az ETO FC ügyvezetője.

– A jelenlegi körülmények között nem tudjuk garantálni az első csapat játékosainak és a szakmai stábnak, hogy a szerződésükben foglalt összegeket fizessük ezekben a hónapokban is. Nem tudjuk, hogyan alakulnak a tévés jogdíjak, miként jönnek a pénzeink a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Drasztikus, ötven-hetven százalékos fizetéscsökkentésre tettünk javaslatot az első keret tagjainak és ezt minden futballista elfogadta és aláírta a módosított megállapodását. Egyelőre fogalmunk sincs, hogy mikor kezdődnek az edzések és mikor, hogyan folytatódik a bajnokság.

Közös megegyezéssel egy évvel rövidítették Kondás Elemér vezetőedző szerződését, ami így 2020. június 30-ig érvényes.

A szakembert éppen pakolás közben értük utol telefonon, valószínűsíthető, hogy a szerződése végéig nem folytatódik az NB II-es pontvadászat, így ő több meccsen nem vezeti már az ETO-t. Távozásának okáról a hivatalos verziót erősítette meg.