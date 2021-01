NB II foci – Az ETO-ban játszó Kerkez Milost, egyik kedvenc klubja, a Juventus figyeli

Az ETO újabb tehetsége áll nagy lehetőség előtt: Kerkez Milosra, az NB II-es csapat 17 éves bal oldali utánpótlás-válogatott játékosára a világhírű olasz Juventus is felfigyelt.

„Több nagynevű külföldi klub érdeklődését felkeltette Milos játéka, a legutóbbi megkeresés a Juventus FC részéről érkezett, ahonnan Claudio Chiellini, a Juventus egyik menedzsere, aki egyébként a sokszoros válogatott hátvéd ikertestvére, vette fel velem a kapcsolatot Kerkez Milos ügyében. Szeretnék egy hétre Torinóba vinni a futballistánkat, hogy a kinti körülmények között is feltérképezzék a képességeit. Mivel Kerkez alapember az ETO-ban, most nem tudjuk elengedni. Az olaszok ezért a tavaszi idényben többször is élőben kívánják megtekinteni a játékát. Büszkék vagyunk rá, hogy Bénes László és Kalmár Zsolt után az elmúlt években Onódi Ákos az Aston Villa FC-hez került, és őt követheti a nemzetközi piacon Kerkez Milos is” – nyilatkozta a Kisalföldnek Soós Imre, az ETO FC ügyvezetője.

Kerkez Milos a szerbiai Verbászon született 2003 novemberében. Az ETO 2019 nyarán nagy reményekkel igazolta le Hódmezővásárhelyről.

– Csak novemberben lesz tizennyolc éves, de már stabil helyet harcolt ki magának az NB II-es csapatban. Hogyan érezte magát ősszel a pályán?

– Nagyon jól éreztem magam az őszi szezon során, közel húsz mérkőzésen léptem pályára – mondta Kerkez Milos. – Nagy örömmel tölt el, hogy a klub és a vezetőedző méltónak tartanak arra, hogy a felnőttcsapatban léphessek pályára. Igazi élmény ez nekem, hiszen teljesen más a felnőtt foci és az utánpótlás, sokkal keményebb és intenzívebb a játék, megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalon stabilan számítanak rám.

– A jelenlegi bajnokságban mire lehet képes az ETO?

– A tizedik helyen állunk, az előző fél szezonban több olyan mérkőzésen sem volt szerencsénk, ahol pontokat kellett volna gyűjtenünk, de úgy gondolom, a csapat most nagyon jó formában van, a játékunk is rendben van, és szerintem van esélyünk rá, hogy a szezon végén az élmezőnyben végezzünk.

– A közelmúltban megkapta a Fehér Miklós-díjat. Hogyan fogadta az elismerést?

– Igazán megtisztelve érzem magam, hogy az akadémia szakmai vezetősége szerint én voltam az a játékos, aki a legtöbbet fejlődött tavaly és emiatt nekem adományozták a Fehér Miklós Vándordíjat. Nagyon sok tehetséges fiatal játékos van most az akadémián, éppen ezért különösen nagy szó, hogy engem választottak. Természetesen sokat tudok Fehér Miklósról, a pályafutása fantasztikus példával szolgál nekünk, fiataloknak. Megtiszteltetés egy róla elnevezett díjat átvenni.

– Tagja az U18-as válogatottnak. Szeretne majd a magyar felnőttválogatottban is játszani?

– Az a cél lebeg a szemem előtt, hogy a jövőben az utánpótlásválogatott-szereplések után majd én is magamra ölthessem a magyar válogatott címeres mezét. Nagyon szeretem Magyarországot, a magyar nyelvet, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a későbbiekben kiérdemeljem a felnőttválogatott-meghívót is. Hiszek benne, hogy ez sikerülni is fog.

– Melyik a kedvenc külföldi csapata?

– A kedvenc csapataim a Juventus és a Paris Saint-Germain, kiváló játékosaik vannak. Ronaldo és Dybala a Juventusban, Mbappé és Neymar a PSG-nél, nagyon szeretem a játékukat és felnézek rájuk. Emellett mindkét klub fantasztikus szurkolótáborral rendelkezik, nagyon jó a hangulat a meccseken és az akadémiáik munkája is híresen jó. Sajnos még egyik csapatot sem láttam élőben játszani, de ami késik, nem múlik!

– Szerencsés helyzet, hogy pont a Juventus figyelt fel önre? Tud az olasz csapat érdeklődéséről?

– A klub részéről tájékoztattak a megkeresésről, nyilván nagyon örültem neki, hiszen nem mindennap érdeklődik valaki után a Juventus, ez nagyon nagy dolog számomra. De ettől függetlenül most az ETO játékosa vagyok, és minden erőmmel azon vagyok, hogy minőségi és profi munkát végezzek és minél jobb eredményeket érjünk el a szezonban. Persze senki sem tudhatja, mit hoz a jövő, egy igazi valóra vált álom lenne egy világszínvonalú klub kötelékébe tartozni, de most az ETO-s pályafutásomra fókuszálok, és törekszem arra, hogy semmi se vonja el a figyelmemet. Nekem az a dolgom, hogy az aktuális csapatomnál nyújtsam a legjobb formámat.

– Külföldre készül, ahol szükség lesz a kommunikációra. Hány nyelven beszél?

– Jelenleg már négy nyelven beszélek, a szerb és a magyar mellett angolul és németül is jól megértetem magam.

– Vannak példaképei?

– Persze, szerintem mindenkinek vannak. Focisták közül leginkább Cristiano Ronaldóra nézek fel, lenyűgöz a profizmusa és a játéka, rajta kívül LeBron James amerikai kosárlabdázót tartom még kiváló sportembernek, példaértékű a mentalitása és az eredményei is.

– Mik a távolabbi céljai a futballkarrierjében?

– Először is szeretnék minél többet játszani az ETO-ban, és olyan játékossá válni, akire felnézhetnek az akadémiára beérkező gyerekek. Célom bekerülni a magyar válogatottba és a későbbiekben szeretnék egy topligás csapatban játszani.