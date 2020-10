NB II foci – Ajka–Gyirmót FC Győr vasárnap 17 óra

Az Ajka otthonába látogat a Gyirmót.

Ajka–Gyirmót FC Győr

Ajka, 17.00 V.: Rúsz.

A Vasas elleni győztes rangadó után a szezont ugyan jól kezdő, de az elmúlt öt fordulóban négy vereséget szenvedő Ajka otthonába látogat a Gyirmót.

„A múlt héten jól játszott a csapatunk, külön nem is szeretnék kiemelni egyetlen játékost sem, mindeki tette a dolgát, de tisztában vagyunk vele, hogy a Vasast nem csak mi vertük meg, helyén kell kezelni ezt a győzelmet is. Persze azért van, ami bizakodásra adhat okot, a játékunk helyenként már látványos, s ha továbbra is csapatként és a saját tudást hozzátéve szerepelünk, hosszú távon is sikeresek lehetünk. Az Ajka is masszív, jó csapat. Sok gólt lő, igaz, sokat kap is. Hazai pályán eredményesebb, de nekünk úgy kell futballoznunk, ahogy mi szeretnénk, jól kell védekeznünk. A másodosztályban egyforma képességű csapatok vannak, nem lehet lazítani” – fogalmazott a kék-sárgák vezetőedzője, Csertői Aurél.