NB II foci: 5 gólt vágott a Gyirmót az ETO-nak

A gyirmótiak a második félidőben szinte minden helyzetüket gólra váltották.

Gyirmót FC Győr–WKW ETO FC Győr 5–0 (0–0)

Gyirmót, felkészülési mérkőzés, 150 néző. V.: Móri T.

Gyirmót: Rusák (Hársfalvi) – Krebsz (Villám), Hudák (Lipták), Széles (Németh B.), Zeke (Présinger) – Lázár – Májer (Szabó L.), Nagy P. (Varga P.), Vogyicska (Koltai), Herjeczki (Heffler) – Szarka (Mayer). Vezetőedző: Csertői Aurél.

ETO: Horváth T. (Gyurákovics, Rengel) – Kovács K. (Farkas B.), Bagi (Dvorschák), Vári (Gengeliczki), Kalmár O. – Vitális, Charizopulos (Vaskeba) – Irmes (Múcska), Gaál (Simon A.), Andric (Kiss M.) – Lovrencsics (Horváth Z.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gsz.: Mayer (2), Lázár, Koltai, Szabó L.

Pikáns összecsapással indult a győri csapatok felkészülési mérkőzéssorozata, ugyanis a bajnoki tabellán is szorosan az élmezőny mögött tanyázó Gyirmót FC Győr látta vendégül az egy ponttal mögötte helyezkedő WKW ETO FC Győr együttesét. Az első játékrészben a Gyirmót Lázár és Herjeczki révén veszélyeztetett, de mindkét esetben a léc volt a vendégek segítségére, míg ők Vitális fejesénél jártak közel a gólhoz, de a hálók érintetlenek maradtak. Szünet után a Gyirmót góllal indított, ugyanis látványos bal oldali akció végén Lázár fejelt a kapuba, majd egy távoli lövésből Mayer növelte az előnyt, ami után Koltai közelről helyezett az ETO kapujába. A zöld-fehérek előtt is adódott több gólszerzési lehetőség, de amíg támadói kihagyták ezeket, vagy Hársfalvi hárított bravúrral, addig a Gyirmót az utolsó percekben is értékesíteni tudott kettő lehetőséget Szabó L., majd ismét Mayer révén. Amíg a hazaiak Fortuna kegyeltjei voltak, addig a vendégektől rendre elpártolt a szerencse az adódó szituációkban.

Csertői Aurél: – Messzemenő következtetést nem szabad levonni a mostani találkozó eredményéből, hiszen mindkét oldalon adódott több lehetőség a támadók előtt, amiből szerencsére a mieink eredményesebbek voltak.

Kondás Elemér: – Akár hat-négy is lehetett volna a vége, de amíg mi kihagytuk a nagy ziccereket, addig a frissebbnek tűnő hazaiaknak minden sikerült.