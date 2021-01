NB I női kézilabda: Motherson-Mosonmagyaróvár – Hungast Szombathelyi KKA  37 – 26

A mérkőzés elején a kezébe vette és utána már nem is engedte ki a kezéből az irányítást a Motherson-Mosonmagyaróvár csapata a Szombathelyi KKA ellen. A sokkal gyorsabb, kombinatívabb kézilabdát játszó hazai csapat, jórészt tíz góllal vezetett, így a győzelméhez nem is férhetett kétség. A Mothreson-Mosonmagyaróvár magabiztosan győzött ezen a hazai bajnoki találkozón, melyre szinte napra pontosan négy hónapos szünet után került sor ismét az UFM Arénában.

Szemerey Zsófia 15 védéssel, Tóth Eszter pedig hét góllal járult hozzá a magabiztos hazai sikerhez. A mezőny legeredményesebb játékosa a vesztes vendégek ukrán beállója, Lilja Gorilszka volt nyolc találattal.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Hungast Szombathelyi KKA 37 – 26 (19 – 11)

NB I felnőtt bajnoki mérkőzés – 10. forduló

2021 január 31. vasárnap 18.00 óra

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, zárt kapus

Vezette: Fekete Tamás – Tóth Dávid

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY 2 – Katona 4, TÓTH E. 7 (1), KOVÁCS P. 5, Horváth B. 5, Szarková 2, Hajtai 2. Csere: HERCZEG (kapus), Gyimesi , LANCZ 5, Stranigg Zs. 2, Domokos, Hudák, Holesová 1, Kellermann 2 (1). Edző: Gyurka János

Szombathely: K. Tomasevic – Orbán A. 4, M. AGBABA 5, Pődör R 2. GORILSKA 8 (3), Horváth P. 4, Wald 1. Csere: CHRISTE (kapus), Mayer Sz., Szendrei, Varga N. 2, Kulcsár D., Bíró D.

Edző: Marosán György

Az első öt percben az MKC öt gólt szerzett, a kicsit megilletődötten kezdő vendégek pedig mindössze egyszer találtak a kapuba. A mosonmagyaróvári csapatból a kapus Szemerey Zsófi kétszer is betalált, a szombathelyi támadásoknál pedig érezhetően hiányzott az edzésen bokasérülést szenvedő Biljana Bandelier.

A folytatásban is folyamatosan nőtt a hazai gárda előnye, a vendégek csak az első játékrész közepén tudtak egy kicsit felzárkózni. A félidő hajráját azonban ismét megnyomta az MKC és így már tíz gólos lett a különbség. Igaz ezen az utolsó percekben még tudott egy kicsit kozmetikázni a Szombathely, de a nagyon elszánt, sokkal dinamikusabb MKC így is komoly előnnyel mehetett pihenni a szünetben.

A második harminc perc elején felváltva érkeztek a gólok, majd öt perc után ismét tíz volt a különbség, (23 – 13). Ez aztán fenn is maradt a két csapat között.

Az MKC játékosai láthatóan élvezték a játékot, szép gólokat dobtak, elsősorban csapatként múlták felül az ellenfelüket. Viszont a játékrész felénél, egy kiállítás utáni rossz pályaelhagyás miatt, négy perces emberhátrányba került a Motherson-Mosonmagyaróvár. Ez talán az utolsó esélyt kínálta fel a vendégeknek, hogy felzárkózzanak. Fordulatot azonban ez sem hozott, mert a remekül védő Szemerey Zsófi után, Herczeg Lili is bravúrokat mutatott be. Így az utolsó tíz perc már izgalmak nélkül, a vendégek részéről már némi belenyugvással zajlott le.

Gyurka János: – Megfelelő koncentrációval kezdtük a mérkőzést, kemény volt a védekezésünk, ami mögött megvolt a kapusteljesítmény is volt. Több védekezési formát is gyakoroltunk a héten, amelyek működtek, de a támadásokban, főként a lerohanásoknál voltak hibáink. Büszke vagyok a csapatra, mert jó szellemben kézilabdázott, harcolt, akart és így egy lépéssel ismét előrébb vagyunk. Próbáljuk átmenteni a formánkat a szerdai Siófok elleni, és az ezt a ciklust lezáró hétvégi Dunaújváros ellen találkozókra.

Marosán György: – Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak, amely nagyon jó erőkből álló csapat és az is látszik, hogy minden össze is állt körülöttük. Próbáltuk velük tartani a lépést, de el kell ismerni, hogy igazi harcra nem kényszerítettük őket. Védekezésben és támadásban is sok hibát vétettünk, rossz döntéseket hoztunk. Más célokért küzd most ez a két csapat és nekünk dolgozni kell tovább, hogy a saját elvárásainkhoz közelebb kerüljünk.