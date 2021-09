NB I foci – Csertői Aurél helye biztos, télen erősíthet a Gyirmót

Az eredménytelen rajt ellenére sincs szó edzőváltásról Gyirmóton. A négy év után ismét élvonalban szereplő együttesnél érdemben télen lehetnek változások.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

Hét fordulót követően három megszerzett ponttal, győzelem nélkül, az utolsó helyen áll az OTP Bank Liga tabelláján az élvonalba négy év után visszatért Gyirmót FC Győr. Pedig nem kezdték rosszul a szezont a kék-sárgák, akik az MTK elleni döntetlent, majd a Kisvárda elleni szoros vereséget követően a Fehérvárral, aztán a Mezőkövesddel is ikszeltek. Ezután azonban sorozatban három vereség következett, melyek közül főként az utolsó kettő – a debreceni 0–5 és a Honvéd elleni 2–4 – lehet különösen fájó.„Természetesen nem vagyunk és nem is lehetünk elégedettek ezzel a szerepléssel – kezdte Horváth Ernő tulajdonos-ügyvezető. – Nem sikerült a rajt, és bár voltak, a lehetőségeinket nem tudtuk gólra váltani az első öt fordulóban. A három döntetlen és a két egygólos vereség ellenére is volt esélyünk, akár a három pont megszerzésére is. A két utolsó fordulóban kapott kilenc gól azonban elgondolkodtató. A Debrecen elleni második félidő és a Honvéd elleni játék elfogadhatatlan” – fogalmazott határozottan az ügyvezető, aki a gyenge szereplés okaira is kitért.

„Sajnos a két belső védőnket a bajnokság elején elveszítettük. Hudák Dávid sajnálatos betegsége és Cornel Ene lábujjtörése váratlanul ért minket. Az újonnan igazolt játékosok és a feljutást kiharcoló gerinc még nem csiszolódott össze, és ahogy azt említettem, az adódó lehetőségeket nem tudtuk kihasználni. A szerencse is sok esetben elpártolt mellőlünk.”

Adódik a kérdés, mi az, amin változtatni kell az eredményesebb szereplés érdekében.

„A bajnokság előtt igazoltunk két belső védőt, egy balhátvédet, egy középpályást és két gyors szélsőt a szakmai vezetés javaslatára. A csapat gerincét egyben tartottuk, nem engedtük el a feljutást kiharcoló labdarúgóinkat. Ha lenne olyan, szabadkártyával rendelkező játékos, aki segíteni tudna, azt is csak a tizenkettedik forduló után nevezhetnénk játékra a szabályok szerint. Érdemben télen tudunk igazolni új játékosokat. A vezetőedző teljes mértékben élvezi a bizalmunkat” – árulta el a tulajdonos, akit nem lepett meg az NB I magasabb színvonala.

„Az élvonal erőssége szerintünk a várt szinten van. Sokkal inkább a mi játékunk volt meglepő, és maradt el a várakozástól. Nem tudtuk még teljesen felvenni a ritmust, de töretlenül bízunk a csapatban és a szakmai stábban. Ennél az utolsó két fordulónál csak jobb jöhet.”

Akár már hétvégén javíthat a Gyirmót, amely a szintén gyengélkedő Újpest otthonába látogat.

„Az egy nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen a két kieső helyen lévő hárompontos csapat találkozik, de a párharcból a Gyirmótnak kell kijönni győztesen és megindulni felfele a tabellán. Nagyon bízunk abban, hogy ezt a felelősséget a csapatból mindenki átérzi és mindent megtesz azért, hogy Újpesten győztesként tudjunk lejönni a pályáról.”