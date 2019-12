Mosonmagyaróvári győzelem a DAC elleni jótékonysági mérkőzésen

Együtt töltötték a csütörtök délutánt a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club játékosai, dolgozói és szurkolói a klub karácsonyi ünnepségén és azt követő mérkőzésen. A felnőtt gárda pedig tizenkét gólos győzelmet aratott az cseh-szlovák élvonalbeli bajnokság újonca a DAC női kézilabda csapata ellen.

Motherson-Mosonmagyaróvár – HC Dunaszerdahely 38-26 (18-10)

Mosonmagyaróvár, jótékonysági női kézilabda mérkőzés, 600 néző.

V.: Kovács T., Mándli.

MKC: Herczeg – Domokos 7, Gyimesi 2, Kellermann, Horváth B. 2, De Souza 2, Holesová 10. Csere: Dányi (kapus), Lancz 5, Bardi 5, Hudák 2, Tilinger, Papp, Fekete F. 1, Szalai Zs. 1, Szarková 1 (1). Edző: Bognár Róbert.

DAC: Bundová – Sztraková 6, Rajnohová 7 (2), Kozma 2, Bugarová K., Demeter 1, Lelkes 1. Csere: Bugarová C. 3 (1), Oláh 1 (kapusok), Brunczvik 1, Mészáros R. 1, Józanová, Pénzes 2, Simonics, Posvanczová 1. Edző: Silvia Priklerová.

Hétméteresek: 1/1, illetve 3/3. Kiállítások: 2, illetve 2 perc.

A Motherson-Mosonmagyaróvár végig kézben tartotta a mérkőzést, a gyors és mozgékony játékosokból álló dunaszerdahelyi csapat ellen. A vendégeknél a volt mosonmagyaróvári játékosok közül Monika Rajnohová és Oláh Bella lépett pályára, Bízik Boglárka viszont egy kis sérülés miatt kihagyta a találkozót. Az MKC csapatában pedig, Fekete Fanni személyében ismét bemutatkozott egy fiatal kézilabdázó a klub utánpótlásából.

A mosonmagyaróvári csapat már a mérkőzés elején előnybe került, amelyet szépen, fokozatosan növelni tudott. Nagyon biztató volt Maria Holesová játéka, hiszen a szlovák válogatott szélső tíz gólt szerzett a találkozón. Öröm volt újra a pályán látni Simona Szarkovát, aki egy büntető elvégzésére már vállalkozott.

Nagyon sportszerű és elég jó tempójú mérkőzést játszott a két csapat, amelyen kimondottan szép megoldásokat láthattak a nézők. Természetesen voltak hibák is, de a jótékony cél mellett, szakmailag is hasznos volt a felkészülési találkozó mindkét csapat számára.

Bognár Róbert: – Szüksége van a csapatnak most ilyen mérkőzésekre, mert az önbizalom terén nincs még olyan állapotban, ami egy bajnoki mérkőzéshez szükséges. Ez jól látható volt sok olyan helyzetben, amikor a játékosaink befejezhettek volna támadásokat, de mégis tovább passzolták a labdát. Viszont úgy látom, hogy kezdünk kijönni abból a gödörből, ahová magunkat taszítottuk a szombathelyi mérkőzéssel. Nagyon kellemes, szép délutánt töltöttünk el együtt az utánpótlás csapatokkal, ami szintén jó érzésekkel töltött el bennünket!

Silvia Priklerová: – Sűrű a programunk, de a nemes cél érdekében örömmel jöttünk el erre a jótékonysági találkozóra. Fontos bajnoki és kupamérkőzéseink lesznek a következő hetekben és ezért gyakorlásnak is jó volt ez a találkozó. Nekünk most nagyon fontos a tapasztalatszerzés, hiszen még újoncok vagyunk a profi bajnokságban. A keretünket is főként fiatal játékosok alkotják, akiknek ilyen szempontból nagyon hasznos volt ez a mérkőzés.