MN II foci – Középpályás az ETO-nál NB I-es rutinnal

Rutinos középpályással erősített tegnap a WKW ETO FC Győr NB II-es csapata. A 29 éves Egerszegi Tamás fél plusz egy évre érkezett a zöld-fehérekhez. A célja az, hogy minél több játéklehetőséget kapjon és így segítse a győri együttest a céljai elérésében.

Egerszegi Tamás az Újpest utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd 2010-ben ott írta alá első profi szerződését is. Pályafutása során megfordult többek között Siófokon, Gyirmóton, Mezőkövesden, a Vasasnál, Pakson és a Budapest Honvédnál, emellett 2017-ben légiósként játszott egy fél szezont a lengyel Miedz Legnicánál, legutóbb pedig a DVTK igazolt játékosa volt 2020 nyaráig.

Az ETO-ban 95-ös mezt viselő védekező középpályás igazi csapatjátékosnak vallja magát, a minél több játéklehetőség reményében szerződött Győrbe, így a klubnál bíznak benne, hogy jól tudja majd segíteni a csapatot.

– Az elmúlt nyártól a téli szünetig a III. Kerületi TVE-nél edzettem, ezúton is szeretném megköszönni Szabó Bencének, a stábnak és a játékosoknak, hogy erre lehetőséget biztosítottak nekem. Nagyon vártam már, hogy újra pályán lehessek, ezért ahogy megkeresett az ETO, másnap már el is utaztam egy megbeszélésre, és mivel egyeztek az elképzeléseink, örömmel jöttem. Nekem az volt az elsődleges, hogy minél több játéklehetőséghez jussak, aztán nyáron megbeszéljük, hogyan tovább. Most csak arra koncentrálok, hogy segítsem a csapatot – mondta Egerszegi Tamás a klub hivatalos honlapján.

A középpályás akár már a hétvégén Soroksáron be is mutatkozhat új klubjában.

Az ETO Egerszegivel együtt rövid időn belül három futballistát igazolt, korábban Sipos Zoltán és Horváth Olivér szerződött Győrbe. Azért is szükség volt az új erőkre, hiszen a keretből Király, Szuhodovszky, Vaskeba, Szimcso és Szabados rövidebb-hosszabb ideig nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére, Kerkez pedig a héten az AC Milanhoz távozott.