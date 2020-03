MKC – Somogyi Liza: a sport családi kötelék

A Szent István SE elleni Liga-kupa találkozókon a Motherson-Mosonmagyaróvár felnőtt csapatában is bemutatkozott Somogyi Liza. A tizennyolc esztendős szélső egy igazi sport családban nőtt fel, hiszen az édesapja, ifjabb és a nagypapája, idősebb Somogyi József is válogatott labdarúgó volt a Győri ETO csapatában.

Nagyon büszke vagyok a papára és az édesapámra, hiszen kiváló sportolók voltak, akiktől én nagyon sokat tanultam – kezdte a bemutatkozást Somogyi Liza. – A saját személyes tapasztalataik alapján készítettek fel a sikerekre, a kudarcokra és arra, hogy soha ne adjam fel, mindig küzdjek a céljaimért. Mindenben segítenek nekem, és amikor csak tehetik a mérkőzéseimre is eljönnek, szurkolnak nekem. Nekem sajnos nincsenek személyes emlékeim róluk, de a meccseket mindig együtt nézzük, sőt a sportolást én is a focival kezdtem. Az a játék azonban nem igazán tettszett nekem, ezért gyorsan váltottam a kézilabdára. A Péterfy Sándor általános iskolában Zseli Magdolna tartott kézilabda edzéseket, amelyeket nagyon kedveltem. A szivacskézilabda tornákon pedig hamar felfigyeltek rám, tehát már tíz évesen az ETO igazolt játékosa lettem. A mi családunk érthetően nagyon erősen kötődik a győri klubhoz, így más opció akkor szóba sem kerülhetett.

A nagypapa az egész pályafutását ott játszotta le, de az édesapád több klubban, sőt Koreában és Izraelben is futballozott. Te most miért vállalkoztál arra, hogy kettős igazolással Mosonmagyaróváron is pályára lépj?

Elsősorban azért, hogy saját magamnak bizonyítsak, tiszta képet lássak arról, hogy hol is tartok a játékban. Győrben sokat tanultam, olyan kiváló edzőim voltak, mint Kántor Katalin, Kun Attila, Róth Kálmán, Pigniczki Krisztina, Ruskó Katalin és Tóth Lászlóné. Törés sem volt a pályafutásomban, hiszen szépen végig jártam a ranglétrát egészen az ifjúsági és a másodosztályú bajnokságban szereplő felnőtt csapatig, ahol együtt játszom többek között Farkas Johannával és Kürthy Laurával. Itt az MKC-ben azonban az élvonalat is megismerhetem, hiszen a az NB I-es csapattal edzhetek és a Liga-kupa sorozatban velük is játszhatok. Izgultam is az első foglalkozások előtt, de a mosonmagyaróvári kézilabdázók nagyon barátságosan fogadtak, az ETO-ból ismert társaim, Kellermann Dóra és Lancz Barbora pedig sokat segítenek. A benyomásaim pedig nagyon jók, mert fantasztikus hangulatúak az itteni mérkőzések. amelyeknek a számomra kicsit szokatlan sebességet fel kell vennem. Most fél évre jöttem és természetesen így tizennyolc évesen az az álmom, hogy a nevelő egyesületem játékosa legyek. Ehhez azonban először NB I-es szinten kell kézilabdáznom és ennek a célnak az elérésért el egy esetleges klubválttás tényét is el kell fogadnom, tehát örömmel jövök majd akár Mosonmagyaróvárra is.

Meglehetősen szoros lehet az időrended azzal, hogy két klubban is játszol és az iskolában is helyt kell állnod. Hogyan bírod ezt a terhelést?

Valóban vannak olyan heteim, amikor három mérkőzésem is van, a napi edzések mellett. A Bercsényi Miklós Szakgimnáziumban pedig az idén fogok érettségizni, tehát a tanulásra is figyelnem kell. Én azonban mindkét dologban szeretnék helyt állni, mert nagy terveim vannak. A kézilabdában szeretnék egy igazán jó szélső lenni, mert igaz az ifjúsági csapatban játszottam néha irányítót, de az igazi posztom a balszélső. A felsőoktatási tanulmányaimat levelező tagozaton szeretném végezni, mert elsősorban kézilabdával kívánok most foglalkozni. A későbbiekben pedig rehabilitációs trénerként vagy személyi edzőként szeretnék majd dolgozni, tehát hasonlóan ahhoz, ahogyan Holanek Zoltán dolgozik Győrben. A családommal és a győri valamint a mosonmagyaróvári kézilabda klubbal pedig mindent megbeszéltünk, egyeztettünk és én így bírom, sőt örülök is a kettős játéklehetőségnek. Nekem talán a pályán is az állóképesség és a küzdeni tudás a legnagyobb erényem és remélem, hogy ezek a tulajdonságok most is segíteni fognak.