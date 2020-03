MKC: meglepetések várják a szurkolókat pénteken az UFM Arénában

A pénteken 18 órakor kezdődő Motherson-Mosonmagyaróvár-Dunaújvárosi KKA NB I-es női kézilabda-mérkőzésen izgalmas párharcra van kilátás, ráadásul az UFM Arénába kilátogató szurkolókat egyéb meglepetések is várják majd.

A találkozó előtt köszöntik az első alkalommal kiírt, Év szurkolója díj nyertesét, valamint a közelgő Nőnap alkalmából természetesen minden hölgy ajándékot kap a klubtól. Lesz úgynevezett „pólóágyú” is, amely a nézőtérre lövi ki majd az MKC-címeres mezeket. Érdekesség, hogy az egyébként is országos hírű mosonmagyaróvári B-közép tovább erősödik, hiszen ezúttal a máriakálnoki ultrák is nagy számban jelezték részvételüket a mérkőzésre, s ha már ott lesznek, nyilván a hangjukat is hallatják majd.

A női válogatott olimpiai selejtezője miatt egyébként hosszabb szünet lesz a bajnokságban, legközelebb április 3-án, a Ferencváros ellen lép pályára az MKC. (Persze a Liga-kupában lesz még addig egy nagyon fontos találkozója a Lajta-partiaknak, hiszen jövő szerdán, a Szent István SE együttesét fogadják.)

Hír még a csapat háza tájáról, hogy az MKC és Karol de Souza közös megegyezéssel szerződést bontott, a brazil világbajnok átlövőt is a pénteki mérkőzésen búcsúztatja el az egyesület.

Sokakat érdekel, hogy miként alakul majd a mosonmagyaróváriak jövő évi játékoskerete: a klub vezetői jövő hét közepétől adnak majd tájékoztatást a változásokról. Ami már most biztosnak tűnik, hogy az MKC, megtartva értékeit, eddig öt új, reményeik szerint meghatározó játékossal kötött szerződést. Az éles szemű szurkolók közülük kettőt – egyet a pályán, egyet pedig a pályán kívül -, akár fel is fedezhetnek majd a péntek esti találkozón…