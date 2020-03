MKC: egymástól távol is egy csapatban

Nincsenek most könnyű helyzetben a csapatok vezetőedzői, akiknek most egy bizonytalan, szokatlan helyzetben kell összetartaniuk a játékosaikat. Bognár Róbert, a Motherson-Mosonmagyaróvár NB I-es női kézilabdacsapatának szakvezetője készségesen beszélt a jelenlegi „távvezérlésű” tréningekről.

– Az a legfontosabb információ, hogy a lányok jól vannak, kollégámmal, Stranigg Ferenccel, napi kapcsolatban vagyunk velük – mondta a szakember.

– Van egy facebook oldalunk, ahol rendszeresen kommunikálunk, amire most nagyon kell is figyelnünk. Nagy segítségünkre van ebben a csapatkapitányunk, Tilinger Tamara is, aki igazán aktív a csoportunkban. A játékosaink az otthonaikban vannak, tehát olyan biztonságos helyeken, ahol be tudják tartani azokat az elvárásokat, amelyek megfékezhetik ezt a járványt. Élsportolóként a számukra alapkövetelmény a fegyelmezettség, de természetesen vannak kérdéseik, amelyeket megpróbálunk megválaszolni. Távol vagyunk most egymástól, de továbbra is csapatot alkotunk!

– Sportág specifikus edzésekről most nem lehet szó, de egyénileg tudnak mozogni, felkészülni a játékosok. Milyen rendszerben tudják ezt megvalósítani?

– Az internet segítségével most is használjuk a webes felületünket, ahol pontosan látjuk a lányoknak kiadott feladatok elvégzését. A szakmai stáb összeállított egy edzéstervet, ami napi másfél órás funkcionális, stabilizációs és prevenciós gyakorlatokból áll, amelyeket akár egy szobában is el lehet végezni. Ezen kívül pedig futó edzéseket is be kell iktatniuk a lányoknak, olyan biztonságos helyeken, ahol nincsenek veszélyben a fertőzést illetően. A polar jeladó rendszeren pedig ezt mi napi szinten látjuk, értékeljük és tudunk segíteni, tanácsot adni az általános fizikai állapot szinten tartásához. A játékosok becsületesen, szorgalmasan dolgoznak, a pulzus, a sebesség, az intenzitás adatok is jók, de sajnos ez hosszú távon nem fogja pótolni az edzéseket egy csapatsportágban. Mást azonban most nem tehetünk…

– Megnyugtató azt hallani, hogy az MKC-nál is mindent megtesznek, amit lehet ezekben az embert próbáló időkben…

– Most különösen nagy felelősséggel tartozunk egymásért, a csapatért, hiszen a lányokon természetesen érződik, hogy mentálisan is segíteni kell őket. Ebben a bajnokságunkat, az egész szezonunkat érintő bizonytalanságban azonban ez nem könnyű. Mindenre fel kell készülnünk, sőt lehet az életünkben most olyan időszak is, amikor nem a sport lesz az elsődleges. Nekem három gyerekem van, akik közül a fiam Bence sajnos asztmás betegséggel küzd. Következetesen figyelünk tehát mindenre azért, hogy elkerüljük a veszélyes helyzeteket. Edzőként és apaként is helyt kell állnom, és meg is teszem!