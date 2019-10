Minden kitűzött célt elért az egyetemi női kosárlabda csapat

Évről-évre nagyon szépen halad előre a Széchenyi István Egyetem női kosárlabda csapata. A B33-as Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságban ezüstérmesek lettek, a portugáliai Portóban rendezett egyetemi Európa-bajnokságon pedig az előkelő hatodik helyezést szerezték meg. 5x5-ben az egyetem történetében először jutottak be az országos négyes döntőbe a lányok. Együtt örültünk a csapattal.

„A szezont értékelve azt mondhatom, hogy minden kitűzött célt elértünk. Intézményünk történetében először jutottunk be 5×5-ben az országos, egyetemi négyes döntőbe, ahol újoncként negyedikek lettünk, és bízom benne, hogy az idei szezonban még előrébb léphetünk. B33-ban az országos egyetemi bajnokságban másodikak, az egyetemi Európa-bajnokságon hatodikak lettünk a tavalyi harmadik, illetve tizenegyedik hely után. A jövő évi célok között szerepelnek az egyetemi hazai döntők, és a belgrádi Európai Egyetemi Játékokra is szeretnénk kijutni” – sorolta Barthalos István vezetőedző, aki nagyon büszke a lányokra, hiszen várakozáson felül teljesítettek.

Az egyetemi B33 Európa-bajnokságon a legnehezebb csoportba került a széchenyis csapat, és végül a nyolc közé jutásért fantasztikus küzdelmet, nagy taktikai harcot vívott a házigazda Portóval. 8-6-os előnyről fordultak az utolsó percbe, majd újabb három ponttal végleg eldöntötték a találkozó sorsát. Perl Zsófia 6, Török Barbara 4, Nagy Rebeka 1 pontot ért el. A negyeddöntőben Ukrajnából a Vasyl Stefanyk Egyetem gárdája várt rájuk. A későbbi győztes csapat euroligás játékosokat vonultatott fel, és papírforma eredmény született. A svájciakat viszont szintén sikerült legyőzni. Az 5-6. helyért a bécsi egyetem csapatával játszottak a győri lányok, ahol szintén élvonalbeli kosárlabdázók voltak az ellenfelek, így végül a hatodik helyen zárt a Széchenyi. „Jó mérkőzéseket nyertünk. A torna erősségét jelzi, hogy a Testnevelési Egyetem a 17. helyen végzett” – értékelte az Eb-t Barthalos István.

Török Barbara egészségügyi szervező, Perl Zsófia mechatronikai mérnök, Nagy Rebeka gazdálkodási és menedzsment és Horváth Dóra sport- és rekreációszervezés alapképzés szakos hallgatók alkották az Eb-n kiválóan szereplő győri csapatot.

Nagy Rebeka végzősként az utolsó félévét kezdte meg az egyetemen. Nyolc éve kezdett kosárlabdázni, még az első győri utánpótláscsapatban. Amikor már lehetett középiskolás tanuló is az egyetemi gárdában, akkor került Barthalos István szárnyai alá. „A legemlékezetesebb küzdelem az volt, amikor bejutottunk a nyolcba az Eb-n. A TF-es csoport első helyezettjével játszottuk, és megvertük őket, így jutottunk tovább. Mi a csoportunk utolsó helyezettjei voltunk, senki nem adott nekünk sok esélyt, de sikerült bizonyítanunk” – mondta Rebeka.

Perl Zsófia két éve kezdte tanulmányait a mechatronikai mérnök szakon, azóta játszik Barthalos István csapatában. Előtte Szombathelyen és Sopronban is kosarazott, kiskora óta rajong ezért a sportért. B33-ban és 5×5-ben egyaránt bizonyított. „Továbbra is szeretnénk nemzetközi szinten is indulni B33-ban, és a hazai egyetemi bajnokságokban is minél jobb helyezéseket is elérni. Mielőtt idejöttem, senkit nem ismertem közelebbről a győri csapatból, de mindenki nagyon kedvesen fogadott. A sport által lettünk barátnők” – vallja Zsófia.

Horváth Dóra a sport és rekreációszervezés szakon kezdte a második évet. Középiskolás kora óta játszik Barthalos István csapatában, ez már a negyedik szezonja. „Nekem ez volt az első nemzetközi tornám most Portóban. Nagyon tetszett, és remélem, sok helyre eljutunk még közösen. Egyben volt a csapat, Rebivel régebb óta játszom együtt, és Zsófival is nagyon gyorsan közös hullámhosszra lehetett kerülni” – értékelte a kiváló eredményt Dóra, hozzátéve, hogy idén a B33-as hazai egyetemi bajnoki cím is elérhető cél lehet.