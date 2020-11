A GYAC tornásza, Mészáros Krisztofer tarolt a győri ob-n

Fantasztikus hétvégét zárt Mészáros Krisztofer, a GYAC tornásza. A fiatal győri sportoló öt mesteri címmel zárta a háromnapos viadalt.

A pénteki nyitónapon a GYAC tehetsége, Mészáros Krisztofer nyerte a Győrben rendezett mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyét, aki ezzel megvédte címét. Dobrovitz Ádám lett a második, megelőzve Bátori Szabolcsot.

A nőknél a Dunaferr SE, a férfimezőnyben pedig a KSI nyerte a szuper-csapatbajnokságot.

Mészáros aztán szombaton duplázott a szerenkénti döntőkben.

Az Olimpiai Sportparkban, a járványügyi előírásokat betartva, nézők nélkül tartott verseny második napján Mészáros talajon és lólengésben is a legjobb pontszámot érte el, gyűrűn pedig Kiss Balázs (BHSE) szerezte meg az első helyet.

„Az első naphoz képest sokkal jobban oda tudtam tenni magam. Nem voltak pontatlanságaim, és sokkal jobban ment a koncentráció is” – összegzett a győri sportoló.

Vasárnap, a mesterfokú bajnokság zárónapján a férfiaknál Mészáros Krisztofer és a szintén győri Kardos Botond állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, előbbi két szeren is győzött, ugyanis a nyújtó mellett az ugrást is megnyerte. Kardos a korlát fináléjában lett első. „Több gyakorlatomból ki tudtam hozni a maximumot. A zárónapon az ugrás mellett sikerült a nyújtó is. Igaz, utóbbi nem volt tökéletes, de elég volt a győzelemhez” – tette hozzá Mészáros, aki a háromnapos viadalt öt mesteri címmel zárta.