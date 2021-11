Megyei foci – Tovább dagad a hamisítási botrány: a Tényőt is megbüntették

Egyre nagyobb lesz a hamis sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos botrány, a múlt héten újabb megyei csapatnál találtak gyanús igazolást a játékvezetők.

Korábban beszámoltunk róla, hogy hamis sportorvosi engedélyekkel játszott a megyei harmadosztályú Pázmándfalu több játékosa, amiért a csapattól tizenegy­­­ pontot vont le az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának versenybizottsága. A klub jelentős, 250 ezer forintos pénzbüntetést is kapott. Aztán nemrég kiderült, Győrságon is hamis sportorvosi igazolásokkal játszottak. A megyei igazgatóság egy egész csapatnyi, tizenegy futballista sportorvosiját találta érvénytelennek. Emiatt tizenhat pontot vontak le az együttestől.

A napokban az ugyanabban a csoportban szereplő Tényőt is megbüntették, mert a felnőttgárda egyik játékosa a versenybizottság megállapítása szerint hamis sportorvosi igazolással tett kísérletet a játékra, illetve több esetben el is követte ezt a vétséget. A csapattól emiatt 22(!) pontot vontak le.

A tényői klub elnöke tudomásul vette, hogy játékosuk hamis sportorvosi engedéllyel játszott, s elmondta, mivel a játékosuk a megbeszélt időpontban, munkahelyi elfoglaltsága miatt az orvosi vizsgálaton nem tudott részt venni, az engedélyt számára átadta. Annak hitelességét azonban már nem vizsgálta, amikor azt visszakapta, s bár hibázott, hogy megbízott a labdarúgóban, arról, hogy ki a felelős a hamis sportorvosi elkészítéséért, érdemben nem tudott nyilatkozni.

Ahogy azt említettük, nem a tényői klub volt az első, de valószínű, nem is az utolsó, ahol hamis sportorvosikat találtak. Úgy hallani, szinte általános megoldásnak tekintették a csapatoknál a bélyegzők, dátumok meghamisítását. Erről árulkodott az a sok hozzászólás, amelyeket az első cikkünk megjelenését követőn fűztek hozzá az íráshoz – vélhetően – futballisták. Nyilván van igazság abban, hogy egy negyedórás sportorvosi vizsgálat sem tudja kizárni az esetleges későbbi tragédiákat, de akár fel is fedhet rendellenességeket.

A sportorvosi engedély köz­okirat, annak hamisítása bűntett. Tavaly a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói közokirat-hamisítás bűntett miatt indítottak eljárást, mert gyanújuk szerint valaki egy orvos nevével visszaélve, tényleges vizsgálatok nélkül állított ki sportorvosi igazolásokat. A nyomozás adatai szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező gyanúsított – akit aztán elő is állítottak – 161 sportolót csapott be többször is, alkalmanként 3000 és 5000 forint közötti összegeket kérve a hamis igazolásokért. Pénzért kínált engedélyekről egyébként Győr-Moson-Sopron megyében is hallani. Sokan a csupán futballozni vágyó játékosokat megértik. Ezzel kapcsolatban a korábban televíziós sportriporterként dolgozó, jelenleg Gyömörén edző Rokob Péter mondta el véleményét:

„Sok esetben csak gúnyolódás tárgya a megyei labdarúgás legalacsonyabb osztálya, amire most ráerősít ez a hamis sportorvosi igazolások körüli botrány. Ez a probléma pedig nem megye hármas, jelen van a magasabb osztályokban is, így nem korrekt néhány kis egyesületre vetíteni. Értelmes megoldást sem lehet arra találni, hogy csak egy rövidebb időszakban lenne szükség több sportorvosra. Az amatőr sportolók esetében bőven elég lenne a körzeti orvos engedélye, hiszen azt a rendelőt valóban el lehet érni, fel lehet keresni. Ezzel pedig valóban látná a labdarúgókat egy orvos, mert a mostani rendszerben mindenki tudja, hogy ez nagyon ritka. Több országban éltem, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy minden eszközzel segítették a közösségek sportolását. Magyarországon sajnos nagyon megkopott, átformálódott a falusi foci, pedig sok helyen továbbra is ez az egyetlen lehetőség valamilyen társaság kialakítására. Aki pedig mozgott ebben a közegben, az tudja, hogy sok esetben alakulnak ki értékes emberi kapcsolatok, barátságok, s kár lenne ezekért. A megyei labdarúgás szabadidős sport, ugyanúgy, mint a kispályás foci, ahol nincs szükség orvosi engedélyre. Természetesen nem lehet senkit felmenteni a csalás, a hamisítás miatt, de úgy gondolom, itt azok a bűnösök, akik pénzért ajánlották fel ezeknek az igazolásoknak a beszer­zését.”