Megyei foci – Szépen menetel az újonc Vitnyéd

A Vitnyéd hétvégén magabiztos, 3–1-es győzelmet aratott a Győrszentiván felett a megyei első osztályban.

Az újonc sorozatban negyedik mérkőzésén nem kapott ki – az utóbbi fordulók mérlege három győzelem és egy döntetlen –, így a csapat a közvetlen élboly mögött az előkelő negyedik helyet foglalja el a tabellán.

„Be kell vallanom, a csapat eddigi szereplése felülmúlja minden várakozásunkat – árulta el a vitnyédi egyesület elnöke, Szalai Csaba. – Külön öröm, hogy hazai pályán még veretlenek vagyunk. Sokan nem gondolták, hogy a magasabb osztályban is így megálljuk a helyünket. Célként a biztos bentmaradást s az első tíz hely valamelyikének megszerzését tűztük ki az együttes elé. Még ugyan sok van hátra a bajnokságból, de nagyon biztató az eddigi teljesítmény, ami elsősorban a szakmai stábnak és a játékosoknak köszönhető.”

A sportvezető hozzátette, településükön rendkívül népszerű a labdarúgás.

„Sokan járnak Vitnyéden meccsekre, a hazai találkozókra általában három-négyszáz néző vált belépőt, sokan jönnek át a környező településekről is.”

Az elnök szerint a csapat jó szereplésének titka, hogy a játékosok nagyszerű közösséget alkotnak.

„A futballistáink a pályán és a játéktéren téren kívül is összetartanak. Igazi baráti társaság alakult ki, amely már régóta együtt van. Igazából ez a csapat legnagyobb ereje. Ezért is tudunk az első osztályban így szerepelni.”

S ehhez Vitnyéden adottak a feltételek. Az együttesnek már a megyei másodosztályban is volt névszponzora.

„Szerencsére nem csak a Mondo, a háttérben több támogatónk is akad, akik segítenek nekünk” – mondta Szalai Csaba, aki óvatos, ám egyben bizakodó a hétvégi, nehéznek tűnő rangadóval kapcsolatban.

„A bajnoki címre esélyes SC Sopronnal találkozunk. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, így teher nékül futballozhatunk. Bízom a tisztes helytállásban. Ha ez sikerül, mi már akkor is nyertesek leszünk.”