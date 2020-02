Megyei foci – Öt klub váltott edzőt az első osztályban

Február 29-én rajtol a Duna Takarék Megyei I. osztály idei pontvadászata, az előrehozott és tavaly lejátszott kör miatt a második tavaszi fordulóval.

Utánajártunk, mely klubok vágtak neki edzőcserével a téli szünetnek. Összesen öt csapatnál történt váltás, s érdekesség, hogy az élmezőnyhöz tartozó együttesek közül három is új trénerrel kezdte meg a felkészülést.

Kezdjük a sort az éllovas és az elmúlt esztendőben veretlen SC Sopronnal. Az őszi bajnok tavaly novemberben közös megegyezéssel bontott szerződést Takács Gábor vezetőedzővel. A csapat szakmai irányítását Horváth Csaba vette át. Ő UEFA A licences szakemberként 15 éven keresztül az SC Sopron korosztályos csapatainál tevékenykedett.

A tabellán második Csorna már új szakvezetővel szerepelt az év eleji hagyományos Alcufer-kupán. A korábbi tréner, Horváth Rudolf eredményeire ugyanis az Illés Akadémián is felfigyeltek, aki aztán át is igazolt Szombathelyre, ahol az U19-es gárda edzője lett. Az új tréner Csornán pedig az a Mayer János lett, aki edzőként korábban Kapuváron és Ménfőcsanakon is dolgozott, s Csornán utánpótlás szakmai vezető volt.

Kapuváron nem volt váltás, a korábbi ferencvárosi, majd gyirmóti játékos, Balog Zoltán maradt az edző.

A tabellán negyedik jánossomorjai csapatnál a kicsit „elfáradó” Varga Róbert lemondott, s a helyére Samu Zoltán került. Ő játékosként Mosonmagyaróváron nevelkedett, felnőttként a megyei első osztályban, Lébényben futballozott. Edzőként Dunakilitin dolgozott, Mosonmagyaróváron pedig az NB II-ben volt pályaedző.

Nem történt változás az ötödik helyen telelő Vitnyédnél, ahol a korábbi ETO-játékos, Csermelyi Imre irányít. Nyúlon Mondovics Dávid maradt az edző, Bácsán továbbra is a Bajnokok Ligájában 22-szer pályára lépő, korábbi remek védő, Korsós György a szakvezető. A győrszentiváni csapatot továbbra is az edzőként is rutinos Horváth Dénes irányítja, Öttevényen pedig egy szintén korábbi kiváló győri labdarúgó, Gyurmánczi Attila maradt az edző.

Pannonhalmán sem volt váltás, Pék László és Karácsony Tamás irányítják tavasszal is a csapatot. A korábbi közönségkedvenc Tóth Norbert helyett egy másik volt gyirmóti futballista, Polyák Gábor lesz az edző a kék-sárgák második számú csapatánál. Gönyűn Kertész Balázs, Abdán Kovács Zsolt, Beleden Lenzsér Zsolt irányít a továbbiakban is.

Lébényben egy volt élvonalbeli labdarúgó, Nagy Csaba váltotta Szimhardt Szabolcsot, a sereghajtó SFAC-nál maradt Katona Sándor az edző.