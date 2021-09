Megyei foci – Negyvenen túl is gólerős Vayer Gábor, a Ménfőcsanak támadója

Nagyszerűen teljesít Vayer Gábor, a megyei első osztályban szereplő Sza-Bi Qualit-Ménfőcsanak támadója, hiszen hat góllal a házi góllövőlista első helyén áll, és az egész mezőnyben csak hárman rúgtak eddig több gólt nála. Az ETO egykori erőssége 44 évesen állja meg a helyét a fiatalok között.

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

„Hogy mi a titkom? Szerintem igazából semmi, egyszerűen csak az, hogy élvezem a focit, nekem az edzés is ünnep. Ennyi idősen még mindig tudom űzni azt a játékot, amelyet imádok. Nem kényszerből futballozom, van civil foglalkozásom, ez nekem a hobbim, így felszabadultan tudok pályára lépni. Egyébként nemcsak hat gólom van, hanem öt gólpasszt is kiosztottam. Ezeknek leg- alább annyira örülök. Ráadásul az első két fordulóban nem tudtam pályára lépni, így még értékesebbek ezek a számok” – mondta Vayer Gábor, aki akár az ETO-öregfiúkban is szerepelhetne.

„Szoktak is keresni, és dicsérnek is. Viszont nem elsősorban a góljaim miatt, hanem a hozzáállásom, az akaratom miatt. Nagy büszkeség, hogy legendás játékosok így értékelik a teljesítményemet” – folytatta a támadó, akinek jelenlegi edzője egykori csapattársa, Csató Sándor.

„Déjá vu érzésem volt, mikor Csanakon először bejött az öltözőbe Sanyi, én meg ott ültem és beszélgettem a többiekkel. Szinte ugyanez játszódott le huszonnégy éve, mikor Győrbe kerültem. Akkor is már ott ültem a helyemen az öltözőben, mikor belépett. Bevallom, én már akkor is felnéztem rá, nagyon jó volt vele egy csapatban játszani. Nem kivételez egyébként velem, de én nem is vagyok az a típus – sosem voltam az –, aki ezt elvárná. Csinálom becsülettel a dolgomat, és ezt alighanem ő is értékeli” – fogalmazott Vayer Gábor, aki ezt a szezont még szeretné végigjátszani.

„Annak idején tettem egy olyan kijelentést, hogy negyvenöt éves koromig szeretnék futballozni. Jövő májusban leszek annyi. Csak addig tekintek előre, aztán meglátjuk, mi lesz. Ha esetleg a klub is úgy gondolja, és érzek magamban erőt, akkor akár lehet folytatás, ha nem, akkor szerintem vége. Más csapatba már nem megyek el. Ebben az esetben több időm lesz legalább horgászni, motorozni, a családdal programokat csinálni” – beszélt a céljairól az NB I-ben több mint 250 meccsen 56 gólt szerzett játékos.

„Ami a Csanakot illeti, az előző években az NB III légkörét megtapasztalták, így előbb-utóbb nyilván szeretnének visszakerülni, de nem azonnal. Most azon dolgozik mindenki, hogy egy erős mag kialakuljon, a harcos, jó futball alapjait letegyék. Nem gondolkozunk a feljutáson, de ha úgy alakul, nem fogjuk vissza magunkat” – mondta végezetül a vasárnap 16 órakor kezdődő, Csorna elle- ni rangadóra készülő gólerős támadó.