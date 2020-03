Megyei foci – Lélektanilag is fontos rangadót játszik a Kapuvár és a Sopron

Szombaton a bajnoki cím kimenetele szempontjából fontos mérkőzést játszik egymással a harmadik Kapuvár és a listavezető SC Sopron.

Ősszel a Káposztás utcai stadionban 5–2-re nyertek a hűségvárosiak, de Balog Zoltán szerint nem lehet abból a mérkőzésből kiindulni.

„A felkészülésünk jól sikerült, s a játékosok is kilencven százalékban minden edzésen ott voltak, s csak munkahelyi elfoglaltság miatt fordult elő néha hiányzás. Négy minőségi játékos érkezett hozzánk a télen, akikkel sokat erősödtünk, s az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen februártól füves pályán készülhetünk – kezdte a KSE vezetőedzője. – Ismerjük az ellenfelet és hogy mire képes, jó csapat, de más célokért küzdenek. Bízom egy nagyon színvonalas, közönségszórakoztató mérkőzésben, s felszabadult játékot várok a fiúktól, mert itt csak a Sopronnak van vesztenivalója. Még hosszú a bajnokság, de úgy gondolom, hogy még ennél is izgalmasabbá tehetnénk a tavaszt” – mondta Balog Zoltán.

A Kapuvárhoz hasonlóan a veretlen Sopron is győzelemmel rajtolt, ám Horváth Csaba szerint sem ez a párharc fogja eldönteni a bajnoki cím sorsát.

„Úgy gondolom, hogy fontos állomás a kapuvári rangadó, de nem ez dönti el a végső sorrendet. Persze nekünk is nagy lökést adna a győzelem és mentálisan súlya van ennek a találkozónak – mondta a soproni tréner. – Kezdeményező, kreatív, gyors játékkal szeretnénk győzni. Igyekszünk minden mérkőzésre felkészülni, s most így jött ki, hogy két-három forduló alatt játszunk mindkét riválisunkkal. Négymérkőzéses ciklusra fogalmaztunk meg magunknak célokat, ebből az elsőt teljesítettük az Öttevény ellen, habár kissé döcögős játékkal. Az első négy mérkőzésből szeretnénk jól kijönni, mert a bajnokság lélektana szempontjából lesz jelentőségük ezeknek a találkozóknak és a rangadóknak. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, ez az elsődleges cél, de pluszmotiváció lehet, hogy vereség nélkül tegyük ezt meg” – nyilatkozta Horváth Csaba.