Megyei foci – Kapuváron nagy visszaesés lehet a munkában

Alaposan felforgatta a Kapuvári Sportegyesület versenyzőinek és dolgozóinak életét a jelenlegi pandémiás helyzet.

A koronavírus-járvány nagy kiesést okoz a klubnál, de Böcskör Zsolt elnök szerint ez főképp a szakosztályok munkájában lesz látható.

„Sok mindent befolyásol a jelenlegi helyzet, hiszen nem lehet gyakorolni, lemondták az összes hazai és nemzetközi versenyt, így mindenki úgy készül, ahogy tud. Az edzők online előírják a feladatokat a sportolóknak, ők pedig otthon erősítenek. Igyekszik mindenki alkalmazkodni a jelenlegi körülményekhez, de főleg a csapatsportoknál ez nagy hátráltató erő és csak szinten tartásra elegendő. A labdarúgók sem tudnak együtt készülni, a versenytáncosok nem tudják begyakorolni közösen a koreográfiákat, a karatékák nem edzhetnek együtt, mert kontaktsport, így mindenki otthon dolgozik becsülete szerint. Egyedül a hajómodellezőink tudnak készülni, akik le tudnak menni a tóhoz. Nekik most kezdődtek volna a nagy nemzetközi versenyek, de ezeket is lefújták, mert sok nézőt vonzanak évről évre” – kezdte a klubvezető, aki a háttérről is szót ejtett.

„A pályákat továbbra is karbantartjuk, s befejeztünk kisebb munkákat, de egyébként zárva van a sporttelep. A napi működésünket, az infrastrukturális fejlesztéseinket nem befolyásolja a járvány, s ha újraindul az élet, továbbra is biztosítani tudjuk az egyesület összes szakosztályának a kiegyensúlyozott működést. Egyelőre várjuk a fejleményeket a folytatást illetően, de amit az utánpótlás-nevelésben, vagy akár a felnőttcsapatoknál felépítettünk, az most »mehet a kukába«” – mondta az elnök.

„A labdarúgásnál nagy veszteség, hogy tavasszal tíz hazai mérkőzésünk lett volna, amikből mindössze egyet tudtunk lejátszani, s ez jegybevételben is több millió forintos kiesést jelent. A csapat dobogós helyen áll, úgy gondolom, hogy sok minden lehetett volna még, s a mostani első három közül kerülhetett volna ki a bajnok, így nem írnám alá a jelenlegi eredményt. Bár nem hiszem, hogy lesz folytatás. Szerda-szombat ritmusban nem lehet játszani az amatőr ligákban, s egészen U14-ig mindent bepótolni lehetetlen a pályák túlterheltsége miatt. Bízom benne, hogy a döntés előtt azért a megyei igazgatóság megkérdezi a csapatvezetőket” – nyilatkozta Böcskör Zsolt, s hozzátette: az egészség a legfontosabb és az összetartás a jelenlegi helyzetben.