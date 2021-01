Megyei foci – Jobb tavaszban bíznak Kapuváron

Egy évvel ezelőtt a téli szünetben a jelenlegi tizenhat pont duplájával állt az élmezőnyben a Kapuvár, amelynél a csonka szezon harmadik helyét követően idén hasonlóan jó szereplésben reménykedtek. Ennek ellenére hányattatott őszt tudhat maga mögött az együttes, amely jelenleg mindössze a tizedik helyen szerénykedik a tabellán.

„A félbeszakított bajnokságban harmadik helyünk után nagy reményekkel vágtunk neki az új idénynek. Az volt a célkitűzés, hogy legalább a dobogó közelében végezzen a csapat. Bár matematikailag ez még sikerülhet, ha reálisan nézzük, tavasszal már előre kell tekintenünk és a következő idény csapatát építenünk – kezdte Böcskör Zsolt, a klub elnöke. – A rajtnál nagyon beragadt a csapat, edzőt is váltottunk, ráadásul a rengeteg sérült miatt volt, hogy egy mérkőzésen kilenc kulcsjátékosunkat is nélkülöznünk kellett, ami meglátszott az eredményességen. Négy hadra fogható csatárunkból három hosszabb ideig nem vállalhatta a játékot, s akikre helyettük hárult a feladat, nem tudták kihasználni a helyzeteiket. Ebből eredően a csapatvédekezésben is voltak gondok.”

Balog Zoltán már a második fordulót követően távozott a csapat éléről, helyét három héttel később Mayer János vette át, aki a szezont a Lébény edzőjeként kezdte.

„Úgy gondolom, hogy nem volt korai a váltás. Balog Zoltánnal nagy sikereket értünk el, maximálisan elkötelezett volt a klub felé, de a csapatnál akadtak motivációs gondok, emiatt új impulzusra volt szükség. Mayer János személyében friss szemlélet érkezett a csapathoz. Szerkezetet váltottunk, az edzéseken is módosított, így a szünetre ötmeccses veretlenségi sorozattal mehettünk – mondta a klubvezető, aki a felkészülésről és a folytatásról is beszélt: – A jelenlegi állás szerint február 13-tól folytatódik a bajnokság, ami a felkészülési programunkat is átírta. Január 6-án kezdtük el a munkát heti négy edzéssel és edzőmérkőzésekkel, ezt követően pedig a könnyített edzésmunka és a frissítés lesz a feladat a rajtot megelőzően. Bár nem értek egyet vele, hogy a korai rajt miatt a jó pályákat széttapossuk, nem tudunk mit csinálni. Sokkal inkább támogatnám, hogy márciusban kezdjünk és akár szerdánként vagy ünnepnapokon is pótoljuk az elmaradt mérkőzéseket.”

Az átigazolási szezonban sem tétlenkednek a csapatnál.

„A felsőház elérése, az ötödik hely környéke maradt a reális cél erre az évadra. A sérültek felépültek, ami a legnagyobb erősítés, hiszen Matetits István, Fekete Dániel vagy éppen Kelemen Dávid kulcsemberei az együttesnek. Eddig két játékost igazoltunk: a középpályás Szabó Tibor az NB III-as Salgótarjántól, míg a védő Radványi Dávid a szlovák harmadosztályú Nagymegyertől érkezett. Gyűrű László és Baranyai Márk távozik, míg Kőris Krisztián munkahelyi elfoglaltság miatt visszavonul az aktív játéktól.”