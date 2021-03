Megyei foci – Egy meccsen nyolc gólt lőtt a Mecsér csatára, Forgács Dániel

Egy mérkőzésen lőtt nyolc gólt hétvégén a megyei III. osztályú Mecsér csatára, Forgács Dániel.

A 30 éves támadó korábban is gyakran talált a kapuba, de most szerzett először ennyi gólt egy bajnokin.„Eddig hét gól volt az egy meccsen lőtt rekordom, azt még écsi játékosként értem el, most szerencsére sikerült ezt megdönteni a Gyarmat ellen. Az igazság az, hogy Mecséren is nagyon jól kiszolgálnak a társak, jó labdákat kapok, ezért is megy ennyire jól a góllövés” – árulta el a csatár, aki a nyolc hétvégi gólból mindössze egyet szerzett büntetőből. A szezonban eddig 28 találatnál jár, amivel harmadik az osztály góllövőlistáján.

„Nyúlon nevelkedtem, s tizenhét évesen már az első felnőttmeccsemen a kapuba találtam. Aztán úgy hozta a sors, hogy Écsre kerültem, s ott lőttem a gólokat. Ha jól emlékszem, négyszer lettem gólkirály, igaz, csak alacsonyabb szinten. Érdekesség, hogy a Kisalföld egyszer engem választott a megye legjobb csatárának. Akkor ötvenkét gólt lőttem a bajnokságban écsi színekben.”

A csatárra, aki 316 eddigi mérkőzésén 337 gólt szerzett, már több, magasabb osztályú csapat is szemet vetett, s korábban megfordult külföldön is.

„Nincs olyan felkészülési időszak, amikor más csapattól ne hívnának. Több megyei első osztályú együttes is szívesen leigazolna, de eddig mindig nemet mondtam. Főleg a társaság, a barátok miatt. Négy éve egyébként egy osztrák csapatban is kipróbáltam magam, egy ideig a Raiding játékosa voltam. Nem ment rosszul a játék, de aztán az écsiek visszacsalogattak. Écsről aztán rövid időre Ikrénybe kerültem, ahol szintén jó csapat jött össze. Amikor egyben voltunk, mindenkit legyőztünk. Mecsérre azért igazoltam, mert a klub vezetői komolyabb célokat határoztak meg. Az egyesületnél nagyon jók a körülmények, a feltételek, heti két edzéssel készülhetünk a bajnokikra. Jelenleg csupán ötödikek vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy a szezon végén dobogósok leszünk” – tette hozzá a gólerős támadó, aki a sport mellett saját burkolócéget alapított.