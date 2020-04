Megérzik a járvány hatásait a megyei élvonalbeli kosárlabdacsapatok

Körképünkben őket kerestük meg, milyen elképzelésekkel próbálják meg áthidalni a nehézségeket.

Komoly hatások

A tavalyi győztes, az idén a Magyar Kupát és a bajnoki alapszakaszt megnyerő Sopron Basket női csapatának ügyvezetője, Török Zoltán így nyilatkozott erről: – Már a vírus okozta válság beállta előtt is érték olyan hatások klubunkat, amelyek rendkívül kedvezőtlenül érintették gazdálkodásunkat. Ennek természetesen a következő évad, sőt, évadok lehetőségeire nézve is lehetnek hatásai. Sok játékosunknak van élő szerződése a klubbal, vannak olyanok is, akiknek még nem jelentettük be a leigazolásukat. Azt kell mondanom, hogy a következő évad csapata gyakorlatilag készen van, de ahogyan szoktuk, próbáltunk még előbbre is gondolkodni. Ez a klub történetében először úgy tűnik, nem előnyünkre, hanem hátrányunkra válhat. Egy biztos, nem is olyan sokára, legkésőbb a nyár közepéig le kell ülnünk a tulajdonostársakkal egy alapos, átfogó egyeztetésre, helyzetelemzésre.

Előre kell gondolkodni

Az UNI Győr MÉLY-ÚT elnöke, Fűzy András így nyilatkozott: – Sajnos van tapasztalatunk abban, milyen az, amikor a nulláról kell építkezni. Most azért más a helyzet, mint a baleset után, mert akkor megvoltak azok az időpontok, amihez lehetett igazodni. Ment a bajnokság, lehetett tudni az új szezon kezdését is. Most viszont sokkal nagyobb a bizonytalanság, de nem a nullán állunk. Olyan szempontból nem vagyok rossz időben, hogy kicsit elébe lehet menni a dolgoknak, nincsenek már megkötött szerződések, a meglévő forrásokhoz igazítva lehet kialakítani a jövő évi keretet. Már erre a szezonra is az volt az ars poeticánk, hogy fiatal magyar játékosokra építünk, ez a koncepció most sem változik. A kulcsposztokra igazolunk csak légióst, viszont csak meghatározott összegért, ami a rendelkezésünkre áll, így túlvállalni nem fogjuk magunkat. Idénre pedig rendelkezünk annyi tartalékkal, hogy a meglévő szerződéseket teljesíteni tudjuk. Nehezebb az utánpótlás helyzete, itt hosszú hetek, hónapok maradnak ki, a komoly lemaradásokat valahol pótolni kell. Valószínű, hogy ehhez központi szabályozás kell, a korosztályokat úgy kell alakítani, hogy plusz egy éve legyen mindenkinek behozni azt, amit most rajta kívül álló okok miatt elmulasztott. Összességében az biztos, a következő időszakban sokat kell tervezni, szervezni, előre gondolkodni a minél takarékosabban üzemeltetésen.

Nagyobb lesz a szakadék

A Sopron KC férficsapatának ügyvezetője, Pojbics Szabolcs elmondta: egyetlen nyitott kérdést leszámítva már minden légióssal megegyezett a lezárással kapcsolatban, a keret magyar játékosaival pedig folyamatosan tartja a kapcsolatot.

A jövőt illetően egyelőre ők is sötétben tapogatóznak. Nem tudni, mikor lehet elkezdeni az új csapat kialakítását. Pojbics a csapat szakvezetőjével, a görög Kosztasz Flevarakisszal is tartja a kapcsolatot.

Az SKC ügyvezetője valószínűnek tartja, hogy kevés csapat tudja majd átvészelni stabilan, gazdasági erejét megőrizve a válságos helyzetet. Úgy véli, ez oda vezethet, hogy az eddigieknél jóval nagyobb lesz a „szakadék” a tehetősebb és a nehezebb helyzetbe kerülő – mint amilyen véleménye szerint az SKC is lesz – klubok között.