Megerősítették a helyüket a győri úszók

Remekül szerepeltek a Győri Úszó SE versenyzői a múlt heti országos bajnokságon.

A klub a hat arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel a legeredményesebb vidéki egyesület lett.Az olimpia tükrében is elégedettek lehetnek a győriek, hiszen mint azt Petrov Árpád, a GYÚSE vezetőedzője elmondta: a négy A szintes versenyzőjük – Jakabos Zsuzsanna, Lobanovszkij Maxim, Sebestyén Dalma és Szabó Szebasztián – megerősítette a helyét, pedig Jakabos betegség miatt, Lobanovszkij pedig elővigyázatosságból kihagyta az ob-t.

A négy versenyző mellett még Szentes Bence is kvalifikálta magát a májusi, budapesti Európa-bajnokságra. Szentes nem A szintes, most nem olimpiai számban állt rajtkőre, az 50 m háton ezüstérmet szerzett.

„Mindenki jól teljesített, de ki kell emelnem Sebestyén Dalmát, aki felülmúlta eddigi önmagát. Jó formájának jelei már Kaposváron is látszódtak, most még stabilabb volt a teljesítménye. Véleményem szerint hozzánőtt az ászainkhoz, Jakaboshoz, Lobanovszkijhoz és Szabóhoz” – fogalmazott a győriek vezetőedzője, aki a fiatalokról is beszélt.

„Több saját nevelésű úszónk is megvillantotta tehetségét. Safrankó Sára, Andor Benedek, Pózvai Kiara, Giczi Mátyás Zsolt, Kennedy Valér Huba, Megyesi Vanda, Anton Kochu és Herman Szabó Péter még egészen fiatal, nem nyomta őket agyon a verseny, egyéni csúcsokkal térhettek haza. Egyértelműen már döngetik a kaput, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb be is lépnek azon a kapun” – mondta Petrov Árpád, aki a folytatással kapcsolatosan még óvatosan fogalmazott.

„Az Európa-bajnokság úszóprogramja május 17-én kezdődik Budapesten, addig hét hét áll rendelkezésünkre. Tervben van egy háromhetes intenzív felkészülés, akár egy edzőtábor is, amennyiben az utazási és egyéb körülmények ezt megengedik. Ott is szeretnénk jó eredményeket elérni. Utána pedig a finisbe érkezünk, ami az olimpiát illeti. A legfontosabb, hogy a versenyzőink életritmusát a tokiói időhözt igazítsuk” – folytatta a szakember.

Mindez azt jelenti, hogy a délutáni edzések az éjszakába tolódnak, elcsúsznak időben a reggeli tréningek is.

„Szakemberek segítségével, gondolok itt orvosokra, dietetikusokra, a szervezetet szoktatjuk hozzá ahhoz, hogy a megszokottól eltérő időpontban kell a csúcsteljesítményre képesnek lenni. Más lesz az életritmusa minden olimpikonunknak, meg kell találni ehhez azt, hogy mikor legyen az étkezés, mikor az alvás. Ráadásul az olimpián egy verseny nem a célban ér véget, utána még jöhet a dopping­ellenőrzés, így előfordulhat, hogy egy kései előfutam után csak éjjel egy-fél kettőkor kerül ágyba a versenyző, másnap korán pedig ismét teljesíteni kell. Ez komoly kihívás, de erre is felkészülünk” – mondta végezetül Petrov Árpád.