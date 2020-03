Mányi kijelentette: nem akar NB I-et

Petrov Iván győri polgármesteri biztos is érintett volt a Mányi József által adott interjúban, erre kívánt most reagálni.

Hannich Péter és stábja veheti át az ETO-t címmel közölt interjút pénteken a Kisalföld Mányi Józseffel, a futballcsapatot működtető kft. tulajdonosával. Az interjúban elmondottakban érintett volt Petrov Iván győri polgármesteri biztos is. Mányi József vele kapcsolatban ezeket mondta:

„A beszélgetésen részt vett Petrov Iván polgármesteri biztos, ő elmondta: a város ettől az évtől csak az élsportot kívánja támogatni, de a magyar foci nem tartozik ebbe bele, mert szerinte az élsportoló az, aki a napjának a nagyobb részét tölti felkészüléssel, mint pihenéssel, a futballisták pedig nem ezek.”

Mányi József nyilatkozatára válaszolni kívánt Petrov Iván, aki a következőket mondta:

„Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az én szememben a legnagyobb labdarúgók nem egyszerűen élsportolók, hanem szupersportolók. A kedvenc sportolóm, Ibrahimovic bármely sportágban megállná a helyét, igazi gladiátor. Egyszerre atléta, küzdősportos, súlyemelő, amellett hogy labdarúgó. Megjegyzem az említett sportágak valamennyien helyet kapnak a GYAC-ban. A labdarúgóképzés alapjait is a ott kellene részben elkezdeni, fiatal korban. Meggyôzôdésem, hogy megfelelô atletikus alapképzéssel itt Győrben is megtalálnánk a mi Zlatanunkat, ebben hinni kell és ezért kőkeményen meg kell edzeni a fiatalok testét és jellemét.

Mányi úr egy nyolc szem között történt beszélgetésből ragadott ki szerintem hamiskásan részleteket, ami nem túl szerencsés dolog, a legtöbbet szerintem ezzel a labdarúgásnak ártott. Azt már nem mondta el, hogy a beszélgetés elején kijelentette, hogy ő nem akar az ETO-ból NB I-es csapatot, ahogy pedig a honi közegrôl beszélt, hogy is fogalmazzak hogy ne pereljen be miatta… Nem futballszeretô ember benyomását keltette. Győrben egyébként sem élsport, hanem élő sport támogatás van, ebbe beletartozik a szabadidő- és a versenysport, valamint az utánpótlás – a junioroktól az óvodásokig – segítése is. Ennek a teljes összege egy harmincada annak amit Mányi József az ETO NB I-es szerepléséhez szükségesként megjelölt.”

A polgármesteri biztos még hozzátette, hogy e közben az államtól milliárdos nagyságrendű összeget kap az ETO az akadémia működtetéséhez, továbbá azt is, az anno az ETO-t csődbe vezetô Drucskó Zoltánnal közösen dolgozó, jelenlegi ügyvezetô Soós Imre több százmillió forintos profitról tájékoztatta őt a 2019-es év lezárása kapcsán.

”Az ETO Győrtől 2015 és 2019 között mintegy 900 millió forintot kapott, míg a táblázaton jelenleg tőle egy ponttal elmaradó Gyirmót ennek a pénznek a hatodát élvezhette – folytatja Petrov Iván. – Hét éve labdarúgásban bajnokcsapatot lehetett ünnepelni, ma irigykedve nézzük Budafokot, kimondani is szörnyű. A cél az, hogy Győrben újra a város hagyományainak megfelelő színvonalú labdarúgás legyen. Ha a jelenlegi tulajdonosban nincs meg erre a szándék, akkor magyarázkodás és másokra mutogatás helyett segítse a labdarúgást és adja át olyan embernek a csapatot, akinek tényleg az ETO-ért dobog a szíve.”