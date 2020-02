Magyar Kupa – Újabb bravúrra készülnek Lipóton

A héten rendezik a Magyar Kupa nyolcaddöntőit, szerdán 14 órakor a Lipót hazai pályán fogadja az NB I-es Zalaegerszeg csapatát. A településen izgatottan várják az összecsapást, amelyre ingyenes a belépés.

Azt mindenképp túlzás lenne kijelenteni, hogy focilázban ég Lipót, a településen járva azonban érzékelhető, hogy nem csupán egy hétköznapi bajnokira készül a község harmadosztályú futballcsapata. Ma kora délután ugyanis egy élvonalbeli együttes, a Zalaegerszeg lesz a sorozatban is remekül teljesítő lipótiak vendége a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

A helyi boltba betérve az eladóktól érdeklődve megtudjuk – mivel nem nagyon járnak ki és különben is dolgoznak majd –, ők nem mennek ki a mérkőzésre, a férjeik azonban biztosan ott lesznek a pálya szélén.

„Már hétvégén is a meccs volt otthon a téma. Sietnie kell haza a férjemnek a munkából, hogy odaérjen a kezdésre” – mondja az egyikük.

Sokan egyébként nem értik, miért kell a kupában kora délután játszani. Pedig a válasz egészen prózai: az alacsonyabb osztályú csapatoknál nincs mindenhol világítás, vagy ha van, sem felel meg az ilyenkor előírtaknak. Utóbbi a helyzet Lipóton is.

„Szerettük volna, ha este hat órakor rendezhetjük meg a meccset, de mivel a pályánk világítása még nem élvonalbeli szintű, a szövetség nem járult ehhez hozzá. A tervek szerint hamarosan kicseréljük az izzókat, akkor már rendezhetünk esti mérkőzéseket is a sorozatban – árulja el a lipóti klub elnöke, az egykori kiváló DAC-futballista, Kalmár László, aki bízik a jó eredményben. – Sajnálom, hogy már két meccsen dől el a továbbjutás, de nem mondtunk le erről. Ha a Gyirmótot is sikerült legyőznünk, miért ne sikerülne a Zalaegerszeget is kiejtenünk?” – teszi fel a költői kérdést a sportvezető, utalva csapata előző fordulóban elért bravúrjára, amikor is a Lipót hosszabbítás után 3–1-re győzte le a korábban élvonalban is szereplő gyirmóti együttest.

„Bizony jó lenne hazai pályán nyerni, s a visszavágóra előnnyel utazni” – mondja ezt már Endrődy István, a lipótiak mindenese, akin minden bizonnyal semmi sem fog múlni. – Ma még újra áthengerezem a pályát, de már most is kifogástalan állapotban van az alácsövezett játéktér.”

A pálya gondnoka – aki többek között hétvégente a hangosításért s az eredményjelző kezeléséért is felel – már huszonnégy éve szolgálja a lipóti sportklubot.

Persze tiszteljük a Zalaegerszeget, de a sorozatban a mi csapatunk képviseli most már egyedül Győr-Moson-Sopron megyét, s meg akarjuk mutatni, mennyire jó itt a foci. A nyolc közé szeretnénk jutni.

S hogy ez mekkora szó lenne a csapat történetében, nem nehéz elképzelni, hiszen a klubot is támogató község polgármestere, Tóth Péter már az előző körben kijelentette: ha nyer a csapat, munkaszüneti napot vezet be a településen.