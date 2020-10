Labdarúgás – Elbúcsúzott a Magyar Kupától az ETO, és a Lipót Pékség is

Szerdán két Győr-Moson-Sopron megyei érdekeltségű találkozót játszottak a MOL Magyar Kupa 7. fordulójában, a Ménfőcsanak–Haladás mérkőzést várhatóan később rendezik.

Lipót Pékség–ZTE 1–3 (1–2)

Lipót, 200 néző. V.: Németh Á.

Lipót: Dénes – Simita, Kova-lovszki, Zámbó, Sváb, Varga T. (Harsányi, 52.), Tóth L., Farkas D. (Molnár M., 82.), Kószás (Schillinger, 77.), Füredi (Winkler, 52.), Szabó L. (Kapa, 86.). Edző: Varga Péter.

ZTE: Gyurján – Zivko, Szépe, Bobál, Tanasin, Tajti (Sankovic, 46.), Bedi, Gergényi (Szalai, 65.), Vass P. (Favorov, 57.), Szánthó (Sandro, 65.), Babati (Dragoner, 57.). Megbízott edző: Makra Zsolt.

Gsz.: Füredi (6.), ill. Szépe (8.), Kovalovszki (27., öngól), Szánthó (51., 11-esből).

6. p: Kószás remek labdával indította Füredit, aki Gyurján lábai között a kapuba gurított. 1–0. 8. p: Egy középre ívelt labdát Szépe a hálóba fejelt. 1–1. 27. p: Szánthó adta be a labdát, ami az ötösön álló Kovalovszki bokájáról a kapuba pattant. 1–2. 51. p: Szánthót buktatták a tizenhatoson belül, büntető. A sértett lövését Dénes kivédte. A játékvezető megismételtette a tizenegyest, mert szerinte a kapus elmozdult. Másodjára Szánthó a kapuba bombázott. 1–3.

Varga Péter: – A játékban és az eredményben is szoros mérkőzést játszottunk, a harmadik gólról inkább semmit nem mondok.

Kalmár László

Soroksár SC–WKW-ETO FC Győr 3–2 (2–0)

Budapest, 300 néző. V.: Veizer.

Soroksár: Abu – Kópis (Be- ne, 69.), Lipcsei K., Valencsik, Pászka, Derekas, Hudák, Tóth (Gengeliczki, 76.), Ladányi (Gyömbér, 54.), Csernik, Gárdos (Lovrencsics B., 69.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

ETO: Gyurákovics – Sipőcz (Szabados, 70.), Bagi, Perei­ra (Dvor­schák, 46.), Kerkez, Múcska, Vitális, Berki (Farkas, 76.), Vankó (Szuhodovszki, 46.), Májer (Erdei, 46.), Priskin. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gsz.: Csernik (1.), Derekas (14., 56.), ill. Priskin (47.), Dvorschák (81.). Kiállítva: Lipcsei K. (72.).

Az 1. percben Cserni tizenegy méterről, nagy erővel bombázott a kapuba. 1–0. Az első negyedóra végén egy kezezésért megítélt büntetőt Derekas értékesített. 2–0. A második félidő elején a Kerkez buktatásáért megítélt büntetőt Priskin magabiztosan lőtte a hálóba. 2–1. Az 56. percben, egy hazai szöglet után Derekas fejelt a hosszú sarokba. 3–1. A 81. percben Vitális lövését Priskin fejelte vissza, az érkező Dvorschák pedig a kapuba fejelt. 3–2.

Csató Sándor: – Mindjárt a meccs elején gólt kaptunk, ez megzavarta a védekezésünket. A második játékrészben többet birtokoltuk a labdát, szép támadásokat vezettünk, de sajnos kaptunk egy újabb elkerülhető gólt. A fiatalok mindent megtettek, ennyi van bennük.

Lipót Pékség SE–ZTE 1-3

Lipót, 12.30. V.: Németh Á.

„Az elmúlt időszak sérültjei közül Szabó Lukas a hétvégén már játszhatott, valamint Harsányi Zoltán és Winkler András is visszatért. Fontos volt, hogy az Óvár elleni súlyos vereségből fel tudtunk állni és a nyolc hete veretlen Fehérvárt le tudtuk győzni. A Zalaegerszeggel nem először találkozunk a kupában, hiszen tavaly a legjobb tizenhat között is játszottunk, idén azonban elég korán kaptunk NB I-es ellenfelet. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mindenki mindent meg fog tenni a sikerért. Az elmúlt néhány mérkőzése nem úgy sikerült a ZTE-nek, ahogy azt tervezték, így biztosan motiváltan érkeznek” – mondta Varga Péter, a lipótiak szakvezetője.

Tizenöt fertőzött Ménfőcsanakon

Az NB I-es és az NB II-es csapatokkal játszó alacsonyabb osztályú ellenfeleknek is kötelező a Covid-tesztelés, így derült ki tegnap, hogy tizenöt csanaki játékos is megfertőződött koronavírussal. A kék-fehérek tájékoztatása szerint emiatt elmarad az eredetileg mára kiírt Haladás elleni kupamérkőzés, valamint a vasárnapi pápai bajnoki is. Az elhalasztott találkozót a tervek szerint november 11-én pótolnák, de egyelőre kérdéses, hogy abban az időpontban ki tud-e állni a Ménfőcsanak.