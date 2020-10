Magyar Kupa: csak az ETO és a Lipót léphet pályára

Ma rendezik a MOL Magyar Kupa soron következő, 7. fordulójának legtöbb mérkőzését, ahol az ETO Soroksárra utazik, míg a Lipót a ZTE-t fogadja. Habár ebben a fordulóban négy megyei együttes érdekelt, a Szolnok–Gyirmót és a Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak–Haladás mérkőzéseket későbbi időpontban rendezik meg.

Lipót Pékség SE–ZTE

Lipót, 12.30. V.: Németh Á.

„Az elmúlt időszak sérültjei közül Szabó Lukas a hétvégén már játszhatott, valamint Harsányi Zoltán és Winkler András is visszatért. Fontos volt, hogy az Óvár elleni súlyos vereségből fel tudtunk állni és a nyolc hete veretlen Fehérvárt le tudtuk győzni. A Zalaegerszeggel nem először találkozunk a kupában, hiszen tavaly a legjobb tizenhat között is játszottunk, idén azonban elég korán kaptunk NB I-es ellenfelet. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mindenki mindent meg fog tenni a sikerért. Az elmúlt néhány mérkőzése nem úgy sikerült a ZTE-nek, ahogy azt tervezték, így biztosan motiváltan érkeznek” – mondta Varga Péter, a lipótiak szakvezetője.

Soroksár SC–WKW ETO FC Győr

Budapest, 12.30. V.: Veizer.

„Továbbra is nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a vírussal fertőzött játékosok még nem térhetnek vissza – kezdte a zöld-fehérek szakvezetője, Csató Sándor. – Három labdarúgónak véget ért a karantén, az alapos orvosi vizsgálatok után tudjuk megmondani, hogy mikor térhetnek vissza a csapathoz. Akik egészségesek, keményen végigdolgozták az elmúlt két hetet. Többnyire fiatal játékosok állnak a szakmai stáb rendelkezésére. Bízom benne, hogy akik lehetőséget kapnak, élni fognak vele és bizonyítani tudják, hogy itt a helyük. Ez a mérkőzés leginkább nekik lesz egy jó erőfelmérő” – nyilatkozta az ETO vezetőedzője.

A rengeteg fertőzött miatt a győriek egyébként a kupamérkőzés elhalasztását is kezdeményezték, ám a szövetség olyan szűk határidőt szabott az új időpontra, melyet a csapatok nem tudtak volna betartani.

Az ETO közösségi oldalán megadott streamen élőben lehet majd követni a mérkőzést.

Tizenöt fertőzött Ménfőcsanakon

Az NB I-es és az NB II-es csapatokkal játszó alacsonyabb osztályú ellenfeleknek is kötelező a Covid-tesztelés, így derült ki tegnap, hogy tizenöt csanaki játékos is megfertőződött koronavírussal. A kék-fehérek tájékoztatása szerint emiatt elmarad az eredetileg mára kiírt Haladás elleni kupamérkőzés, valamint a vasárnapi pápai bajnoki is. Az elhalasztott találkozót a tervek szerint november 11-én pótolnák, de egyelőre kérdéses, hogy abban az időpontban ki tud-e állni a Ménfőcsanak.