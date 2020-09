Magyar Kupa – A Gyirmót átgázolt megyei I. osztályú ellenfelén

Legközelebb szeptember 30-án játszik a Gyirmót. A kék-sárgák akkor hazai pályán fogadják a Vasas csapatát.

Végeredmény:

KEREKEGYHÁZI SE – GYIRMÓT FC GYŐR 1-8 (1-5)

„Szenzációs körülmények vártak csapatunkra Megyei I. osztályú ellenfelünknél. A hazai csapat vezetői hazai ékszerdobozt raktak össze, melyek méltóak voltak a MOL Magyar Kupához. Dicséret illeti a szakmai munkát is, hiszen a hazaiak taktikusan, szervezetten futballoztak.

Ennek volt köszönhető az is, hogy több helyzetet is kidolgoztak kapunk előtt, sőt egy gól is tudtak szerezni. Ennek ellenére az osztálykülönbség látható volt a mérkőzésen. Csapatunk megérdemelten jutott tovább. Külön ki kell emelni a hazaik kapusát – mind a mezőny legjobbját -, aki ha nem nem véd ilyen formában, akár két számjegyű is lehetett volna az eredmény” – olvasható a tudósítás a gyirmóti csapat honlapján.