Lukács Viktória Győrben – A Fradiból igazol jobbszélsőt az Audi ETO

Folytatódnak a bejelentések a Győri Audi ETO KC jövő szezonbeli keretét illetően. Lukács Viktória az FTC-Rail Cargo Hungária csapatából érkezik Győrbe.

„Fiatal, tehetséges, ugyanakkor rendkívül tapasztalt játékosról van szó, aki ráadásul alapembere a magyar válogatottnak is” – mondta dr. Bartha Csaba elnök klubunk leendő játékosáról. „Örülök, hogy Lukács Viktória minket választott, hiszem, hogy nagy értéke lesz csapatunknak” – nyilatkozta a klubelnök.

„Megtisztelő, hogy a világ jelenlegi legerősebb csapatában, Győrben folytathatom nyártól a pályafutásom. A szezon hátralévő részén mindent megteszek a jelenlegi klubom sikeréért, de várom már, hogy hogy a következő szezontól az új kihívásoknak is megfeleljek. Jól ismerem a csapatot, tudom, hogy a legmagasabb célokért küzdenek mindig Győrben, ez számomra is szimpatikus. Szeretném majd én is kivenni a részem teljesítményemmel a sikerekből”