Lejátszotta első felkészülési meccsét az ETO – vereséggel nyitottak a győri zöld-fehérek

Első felkészülési mérkőzését játszotta szombaton délután a WKW ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapata, ahol a szlovák másodosztályban szereplő MFK Dukla Banksá Bystrica ellen lépett pályára, és a vendégek két büntetőnek köszönhetően megnyerték a találkozót.

WKW ETO FC Győr – MFK Dukla Banksá Bystica 1-3 (1-2)

Győr, ETO Park 100 néző.

WKW ETO FC Győr: 1. félidő: Fadgyas – Fodor, Lipták, Csonka Bo., Óvári, Toma, Vukasovic, Kovács K., Kulcsár K., Priskin, Vitális. 2. félidő: Ruisz – Szalka, Csonka Bá., Tamás K., Tuboly, Bagi, Múcska, Kiss M., Szimcso, Farkas B., Berki. Vezetőedző: Klausz László.

MKD Dukla Banksá Bystrica: Hruska – Richtárech, Michlík, Kupcík, Hanes, Polievka, Pisoja, Sulc, Migal’a, Kojnok, Willwéber. Cserék: Baláz, Tóth V., Cerven, Rypák, L’upták, Vajda, Koren. Vezetőedző: Stanislav Varga.

Gsz.: Fodor (30’) ill. (Sulc 11’, 37’), Willwéber (53’).

Lejátszotta első mérkőzését a WKW ETO FC Győr a nyári felkészülési időszakban, ahol több új játékos mellett, Klausz László vezetőedző is debütált a kispadon a tavalyi szlovák másodosztály második helyezettje ellen, akik osztályozón bukták el az élvonalba jutást az előző szezon végén. A nagy melegben a vendégek kezdtek jobban, akik a 11. percben egy szöglet után megszerezték a vezetést, amikor a röviden Sulc csúsztatott a hálóba 0-1. Az első komoly hazai lehetőségre a 21. percig kellett várni, ekkor Kovács K. futott el a jobb oldalon, beadása hosszú lett, ám Priskin össze tudta szedni, majd nagy erővel lőtt a rövidre, a kapus csak szögletre tudott menteni. Három perccel később Óvári fordult szépen kapura két védő szorításában, akit csak szabálytalanul tudtak megállítani.

A tizenhat méterről megítélt szabadrúgást Kulcsár végezte el, aki lágyan csavart a jobb felső felé, lövése centikkel kerülte el a kaput. Fél óra játék után jött az egyenlítés! Egy szöglet után Lipták fejesénél még menteni tudtak a vendég védők, de a felszabadítást Fodor kapásból lőtte vissza, Hruska kapus már csak a gólvonalon túl tudta megfogni 1-1. A 37. percben ismét előnybe került a besztercebányai csapat. Csonka B. szabálytalankodott a büntetőterületen belül, amiért a játékvezető a tizenegyespontra mutatott. A labda mögé az első gólt szerző Sulc állt, aki higgadtan a kapu bal alsó sarkába gurított 1-2.

A második játékrészre a komplett csapatát lecserélte Klausz László. Ekkor több fiatal is lehetőséget kapott. Ezt a félidőt is a vendégek kezdték jobban. Két perccel kezdés után Polievka kapott remek labdát, amit kapásból el is lőtt, Ruisz bravúrral védett. Az 53. percben újabb büntetőhöz jutott a Dukla. Ezúttal Willwéber volt az ítéletvégrehajtó, aki nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott. Ruisz rajta volt, de védeni nem tudott 1-3. A mérkőzés utolsó tíz percében előttünk is adódott két nagy lehetőség. Először Tamás Kornél centerezését lőtte kapura egyből Berki, de Baláz kapus nagyot védett. A 81. percben már Berki az előkészítő szerepében volt, ő gurított középre, Múcska pedig egy csel után a jobb kapufát találta telibe. Több gól már nem született, így a végén a vendégek örülhettek az eredménynek. Jövő héten a szintén szlovák Somorja ellen lép pályára csapatunk.

Klausz László: – Két különböző félidőt játszottunk. Az elsőben a játékkal annyira nem voltam megelégedve. Igazából nem vártam sokkal többet ettől a mérkőzéstől, mert abban a munkában vagyunk benne, hogy az erőnléten dolgozunk. A taktikai része, a labdakihozatalok nem úgy alakultak, ahogy szerettem volna, de bízom a játékosokban, és érzem is bennük, hogy össze fog állni a csapat. A második félidőre az ellenfél is cserélt, akikről meg kell jegyeznem, hogy egy jó csapat, fizikálisan talán kissé fölénk is nőttek. A második játékrészben azért több helyzetünk is akadt, de ezeket sajnos nem sikerült gólra váltanunk.