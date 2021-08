Legjobbjait jutalmazta évadnyitóján a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia – fotók

Legeredményesebb játékosait díjazta, értékelte az elmúlt szezont és megnyitotta az új évadot hétfői ünnepi rendezvényén a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia.

– Rendhagyó év van mögöttünk, rengeteget dolgoztunk, mielőtt a vírus közbeszólt. 2020 márciusában mi játszottuk a bajnokság utolsó mérkőzését, s ti, akik alig vártátok, hogy megmutassátok, mire vagytok képesek, néhány napig nem is tudtátok, hogyan tovább – fordult a sportiskolásokhoz ünnepi beszédének bevezőjében dr. Szekeres Csaba, a sportiskola elnöke. Évzárót és egyben évadnyitót tartott az akadémia.

– Sok új dolgot kellett megtanulnotok, az online tanulás mellett az online edzést is. A második emeleten pattogtatni a labdát azért nem ugyanaz, mint a társakkal, az edzők irányítása mellett, de ti ezt is megoldottátok. Helyt álltatok. Mindenkinek jár ezért a csillagos ötös: az akadémisták mellett az edzőknek és a szülőknek is. És ki kell emelnem még valakit: Horváth József szakmai igazgatónk az időt is megreformálta, s a nap huszonnégy órájában huszanhatot dolgozott, hogy a rendkívüli helyzetben is minden a helyére kerüljön és folytatódhasson a munka. Nagy taps jár ezért – folytatta dr. Szekeres Csaba, s az Il Grande Rendezvényteremben több mint száz akadémista csapta össze a tenyerét.

Az elnök az eredmények felsorolásával folytatta: bár minden tekintetben rendkívüli volt az elmúlt esztendő, azzá vált az eredmények tekintetében is. A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia minden korosztályban bejutott a bajnokság legjobb nyolc csapata közé. Az U14-esek bronzérmet szereztek, az U16-osok a negyedik legjobbak lettek, az U18-asok ötödikek , az SKC-val közös U 20-as csapat pedig szintén bronzérmet szerzett. Ezek után dr. Szekeres Csaba hogyan is nyithatta volna az új szezont, mint így: hajrá sportiskola, hajrá fiúk!

– A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia vezetése, edzői és játékosai kiválóan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez és sikeres évet zártak. A város vezetői nevében is gratulálok ehhez – tolmácsolta a jókívánságokat személyesen Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere. Beszédében kiemelte, hogy a sportiskola és az önkormányzat között folyamatos a kapcsolat és sportért felelős városvezetőként látja, hogy az akadémisták törekvése mellett elismerésre méltó a szakmai vezetés és az edzői stáb munkája is.

– Sok minden kell az eredményekhez, többek között pénz is. A körünkben lévő Bokor Ákos is, az MKOSZ elnökségi tagjaként, megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy Sopronban, a kosárlabda városában a legjobb körülmények között edzhessetek – tette hozzá Csiszár Szabolcs, eredményes szezont kívánva a sportiskola közösségének.

Az ünnepi beszédek sorát Horváth József, az akadémia szakmai igazgatója zárta, aki felvezette az ünnep legjobban várt pillanatait is: gratulált az elmúlt év legeredményesebb játékosainak.

– Elégedett voltam a munkával, de már nem vagyok az. A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia célja, hogy közületek egyszer minél többen húzhassák majd magukra valamelyik felnőtt csapat mezét. Örüljünk az eredményeinknek, de készülnünk kell a következő szezonra, hogy abban még jobbak legyünk. A 2021/22-es évet ezennel megnyitom – zárta szavait nagy üdvrivalgás közepette Horváth József. A taps folytatódott, hiszen a meghívott vendégek átadták a díjakat a legjobbaknak.

A 2003-as korosztály legjobbja, Hajnal Kristóf, a 2004-esek közül Csátaljay Péter vehette át a díjat. Flasár Botond a 2005-ös korosztály legjobbja, a 2006-os akadémisták közül pedig Keller Bendegúznak járt az elismerést. Nyikos Balázs lett a 2007-esek legeredményesebbje, a 2008-as születésű sportiskolások közül pedig Dénes Csanádot ismerték el. Németh-Hajnal Csongor a 2009-esek legjobbja, a 2010-ben születettek közül pedig Kiss Dániel érdemelte ki a serleget.

A jók közül is a legjobbak a sportiskola úgynevezett nagy díjait érdemlik. Idén Simon Balázs vehette át Pojbics Szabolcstól, az SKC ügyvezetőjétől a Mogyorósy-díjat. Az év legnagyobb elismerését jelentő Molnár Csaba-díjat pedig Csendes Péter érdemelte ki. A Vetési-díjat idén Janzsó Olivér kapta. Az elismerést Csiszár Szabolcs alpolgármester adta át.